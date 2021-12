Clementino chi è: carriera e vita privata del giudice di The Voice Senior stasera su Rai1

Stasera 10 dicembre, alle 21,20 su Rai1, torna l’appuntamento con le Auditions di The Voice Senior. Il talent show musicale che intende premiare le migliori voci Over 60 è pronto ad entusiasmare il pubblico tv. Conduttrice sarà Antonella Clerici, mentre in giuria siederanno Clementino, Loredana Berté, Orietta Berti e Gigi D’Alessio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, che raccoglie anche le puntate precedenti.

The Voice Senior, conduttrice, giudici e squadre di artisti

Alla guida della serata ci sarà anche stasera Antonella Clerici, mentre al tavolo della giuria torneranno i quattro coach sempre più agguerriti. In studio infatti ci saranno Clementino, Loredana Berté, Orietta Berti e Gigi D’Alessio, pronti per un’altra sessione di Blind Auditions. Durante la puntata infatti, i quattro cantanti dovranno fidarsi solo del loro udito per decidere se prendere un concorrente nella loro squadra, non potendo vederlo prima di aver premuto il pulsante.

Ma qua si copia! 📕 Cosa vorrà scrivere @CLEMENTINOIENA sul suo libretto rosso uguale a quello di @LoredanaBerte? 👀⁰#TheVoiceSenior vi aspetta domani alle 21.25 su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay. pic.twitter.com/idBKoUqPMj — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 9, 2021

La scorsa puntata aveva arricchito le squadre con nuovi arrivi che promettono qualità e padronanza del palco. Il rapper Clementino si è infatti aggiudicato due concorrenti, Marcella Di Pasquale e Giuseppe Marinello, giungendo così a un totale di quattro. Due anche gli “acquisti” di Orietta Berti, che ha scelto Cosetta Gigli e Franco Tortora portando così la sua squadra a un totale di cinque componenti. Ricco il cast per Loredana Berté, che ha deciso di fidarsi di quattro cantanti, ossia Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti, completando così già 6 slot. Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini si sono invece aggiunti al roster di Gigi D’Alessio, più avanti di tutti gli altri con già 7 artisti nel suo team.

Clementino, carriera e vita privata del giudice di The Voice Senior stasera 10 dicembre 2021 su Rai1

Clementino, gli esordi e i primi album

Nato ad Avellino il 21 dicembre 1982, Clemente Vaccaro in arte Clementino è cresciuto in una famiglia amante della musica. Sua sorella infatti è una cantante lirica, mentre il fratello suona blues. Grande appassionato di hip hop, a 14 anni è entrato nella Trema Crew e TCK Crew, imparando e affinando sempre più le tecniche di freestyle, ossia l’improvvisazione in rima. Grazie al suo talento, nel 2006 partecipò e vinse il 2th Beat e la competizione di freestyling Tecniche Perfette.

L’esordio nel mondo discografico avvenne grazie alla partecipazione nella compilation Napolizm: a fresh collection of neapolitan rap, la quale gli fece ottenere il primo contratto discografico. Nel 2006 ha infatti pubblicato Napolimanicomio, con brani sia in italiano sia in dialetto napoletano. Cinque anni dopo arrivò il suo secondo disco, I.E.N.A. (acromino di Io e nessun altro), dai tratti autobiografici molto personali. Il successo gli diede il permesso di pubblicare dopo solo un anno un terzo progetto, Armageddon, da cui venne estratto il singolo Bomba Atomica.

Le collaborazioni con Fabri Fibra e Marracash e gli ultimi lavori

Nel 2013 è arrivato Mea Culpa, inciso con l’etichetta Tempi Duri Records che vide la collaborazione di Fabri Fibra e Marracash, oltre che di Jovanotti. Subito certificato disco di platino, il disco gli fece ottenere un successo enorme tanto da consentirgli di aprire i concerti italiani di Snoop Dogg, leggenda dell’hip hop americano. Nel 2014 ha pubblicato la versione italiana e napoletana di un famoso brano di Eminem, Rap God, Guinness World Record per il maggior numero di parole pronunciate in un brano (1.560 parole in 6 minuti e 4 secondi). Seguirono gli album Miracolo! (2014) e Ora o mai più (2015), prima della sua partecipazione nel 2015 al Festival di Sanremo dove si è classificato al settimo posto con Quando sono lontano. L’anno dopo Clementino tornò all’Ariston con Ragazzi fuori, finendo però al 16esimo posto. Nel 2017 è uscito il disco Vulcano, mentre due anni dopo ha pubblicato l’ultimo album, Tarantelle. Il suo ultimo singolo è Señorita, pubblicato lo scorso maggio con Nina Zilli.

Clementino, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Clementino ha ora una relazione con Martina Difonte, attrice e cantante classe ’96 originaria di Lucera, in provincia di Foggia. Molto attivo sui social, dove intrattiene i fan con scatti personali e professionali, vanta un profilo Instagram, clementinoiena, con 1,2 milioni di follower. L’artista è presente anche su Twitter con un account da oltre 290 mila follower e possiede una pagina Facebook con 1,3 milioni di like.