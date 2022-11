Claudio Mandia morto suicida a New York: Procura nega azione penale

«La procura ha stabilito che non ci sono gli estremi per procedere penalmente». Così si legge in un comunicato della polizia di Mt. Pleasant, a New York, negli Stati Uniti. Il caso è di un ragazzo minorenne italiano, Claudio Mandia, morto suicida. La Procura ha negato l’azione penale, quindi la possibilità di andare a processo per la famiglia.

Claudio era originario di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il giovane stava portando avanti i suoi studi presso il liceo americano EF Academy di Thornwood. Il ragazzo sarebbe stato sorpreso a copiare un compito di matematica e per questo avrebbe subìto un isolamento di 4 giorni. L’adolescente non avrebbe retto alla pressione e si era suicidato. Questo era avvenuto lo scorso 17 febbraio. I genitori Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto avevano poi tentato di fare causa alla scuola presso la Supreme Court della Contea di Westchester.

Secondo le accuse dei genitori e dei loro legali, il comportamento del personale e la punizione avrebbero causato la morte del figlio, spingendolo a «togliersi la vita mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni». Il ragazzo si era impiccato. La famiglia aveva ricevuto la notizia quando era arrivata a New York proprio per il compleanno del figlio. «(…) stati accolti all’aeroporto Jfk da un rappresentante del dipartimento di polizia del Mt. Pleasant e da funzionari dell’Ef Academy, che gli hanno dato notizia della morte del figlio» hanno spiegato i legali.

Perché non si andrà a processo

Negli Stati Uniti è la procura a stabilire se è necessario andare avanti con il processo o no a seguito di una denuncia. In Italia, invece, la procura deve chiedere prima al giudice per le indagini preliminari e solo dopo si va a processo. In più, in Italia c’è l’obbligatorietà dell’azione penale, quindi tutte le denunce – a meno che non ci siano degli accordi tra le parti o degli arbitrati – vanno a processo.

Negli Stati Uniti, invece, dove non ci sono le condizioni non si va a processo. Per la procura americana, quindi, per il caso di Claudio non ci sarebbero gli estremi.