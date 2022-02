Claudio Mandia autopsia: l’esame svelerà come è morto lo studente di Battipaglia in un college a New York

Si attende l’autopsia per conoscere le cause della morte di Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia deceduto in un college americano in circostanze ancora misteriose. Al momento, si escludono l’abuso di droghe e alcol, ma anche l’ipotesi dell’aggressione. Inoltre, come fanno sapere i parenti, il giovane godeva di ottima salute, e ciò allontanerebbe anche l’opzione di un malore improvviso. Intanto, i genitori puntano il dito contro l’esclusiva accademia statunitense.

Claudio Mandia, morto a 18 anni a New York

Claudio Mandia è deceduto tra giovedì e venerdì notte, alla vigilia del suo 18esimo compleanno. Proprio per questa occasione, attesa per sabato, i genitori hanno preso un volo per New York. Atterrati in aeroporto, però, Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, due imprenditori di Battipaglia, hanno appreso che il giovane era deceduto.

L’avvocato George Bochetto ha riferito le parole sgomente dei genitori. “La famiglia di Claudio è sconvolta e distrutta per la morte insensata del loro amato figlio. Claudio era un giovane allegro, intelligente, che studiava in America alla EF Academy nella contea di West Chester, New York. È stato sottoposto a un trattamento inimmaginabile dall’amministrazione. È in corso un’indagine completa e verranno intraprese tutte le azioni appropriate. La famiglia chiede rispettosamente privacy mentre piange la morte del figlio“.

“Stroncato da un malore”

Domenica gli inquirenti hanno sentito i compagni di scuola di Claudio Mandia e le indagini sono ancora in corso. In particolare, è attesa l’autopsia, che rivelerà definitivamente come è deceduto il giovane. Davanti all’ipotesi di un malore improvviso, però, la famiglia risponde: “Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto“. Al momento si escludono anche l’aggressione e l’abuso di alcol e droghe, mentre gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore di vita dello studente, trascorse ad una festa.

Intanto, nel college che Claudio Mandia frequentava per diventare manager è stato organizzato un incontro in suo ricordo. La salma tornerà a Battipaglia per i funerali solo dopo che sarà stata effettuata l’autopsia, con la conseguente chiusura delle indagini.

Le parole della madre del ragazzo

“Stiamo vivendo qualcosa di allucinante, non ci sono parole – ha detto da oltreoceano la madre del ragazzo contattata da Repubblica – Siamo alle prese con una tragedia enorme in un Paese straniero, è qualcosa di umanamente incomprensibile, non siamo nella condizione in questo momento di dare informazioni che non abbiamo. Vi prego di comprendere il nostro dolore“. L’intera comunità di Battipaglia è sotto shock. Lì la coppia di imprenditori è molto conosciuta, poiché a capo di un’azienda che si occupa dell’export di prodotti surgelati in tutti i continenti.