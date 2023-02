Claudio Lotito, il Mister Wolf di se stesso che guadagna sempre più potere

Lotito ovunque. Il meme spopolava nei giorni di settembre 2014 che vedevano partire il nuovo corso della Federazione italiana gioco calcio (Figc) sotto la guida del ragionier Carlo Tavecchio, recentemente scomparso. Era la vigilia della prima partita sotto la gestione del commissario tecnico Antonio Conte, l’amichevole contro l’Olanda a Bari. E in quei giorni Claudio Lotito, presidente e patron della Lazio nonché grande elettore di Tavecchio, si aggirava per il ritiro della nazionale indossando il vistoso giubbotto della tuta ufficiale in dotazione ai calciatori, con la scritta “Italia” in bella vista.

Molti criticarono, alcuni calciatori azzurri si imbufalirono (si racconta di una reazione molto piccata del romanista Daniele De Rossi: «Ma questo cosa ci fa qui?»), ma come sempre il web la prese con ironia. Sicché si scatenò la sequela di immagini modificate per ospitare l’immagine di Lotito che indossa il giubbotto della nazionale: Lotito a Yalta, Lotito accanto al Cristo dell’Ultima Cena di Leonardo, Lotito nel pacchetto di mischia degli All Blacks, Lotito nel Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, Lotito affacciato su Piazza San Pietro accanto a Papa Francesco, Lotito riflesso sul vetro del casco indossato da Neil Armstrong mentre posa il piede sul suolo lunare.

Un gioco di potere, alleanze, cavilli e debolezze

E sì, si faceva per ridere ma in fondo si diceva una cosa seria. Perché davvero il massimo dirigente laziale sa essere ovunque serva. Specie se serve a lui. Un uomo fortissimo nel far crescere il capitale di potere personale, di fare e disfare alleanze, di giocare di sponda sfruttando le altrui debolezze, di mostrare tenacia fino a che non raggiunga l’obiettivo. Persino di capitalizzare i cavilli e le pieghe nascoste nelle disposizioni di legge per cavare il colpo inatteso.

Tutto iniziò con la mega-rateizzazione del 2004 per la Lazio

Il primo, grande colpo è proprio quello: comprare nell’estate del 2004 una Lazio prossima al fallimento e riuscire a negoziare con l’Agenzia delle Entrate, nemmeno un anno dopo, un accordo per la riduzione del debito da 157 milioni a 140 milioni di euro, ma soprattutto la sua rateizzazione in 23 annualità. Si tratta dello spaventoso fardello di Irpef non pagata con cui Lotito si trova a fare i conti nel momento in cui ha rilevato la Lazio, dopo la gestione di Cragnotti e l’interregno di Capitalia. Sfruttando la legislazione vigente, il nuovo numero uno della società biancazzurra osa e centra l’obiettivo.

Questa storia della mega-rateizzazione verrà tirata in ballo a più riprese dai sostenitori di altri club, per denunciare un trattamento di privilegio nei confronti della Lazio, ma si tratta di lamentazioni portate via dal vento. Il solo dato oggettivo di quel passaggio è che si tratta della prima occasione in cui Lotito svela un talento da Mister Wolf di se stesso che replicherà in altre occasioni, con una capacità di destreggiarsi fra le pieghe di leggi e regolamenti che potrà anche non piacere ma infine gli permette di non andare mai in fuorigioco.

L’imitazione di Max Tortora, le minacce dei tifosi e la scorta

Quando tutto ciò succede, Lotito è già una maschera popolare grazie all’imitazione che ne fa Max Tortora a Quelli che il calcio…. Il comico fa il verso al vezzo del presidente laziale per le citazioni latine e per lo stile di gestione economico-finanziaria che definire parsimonioso è un bell’eufemismo. Perché laddove c’è da tagliare le spese, Lotito ricorda Edward Mani di Forbice. Ciò che pare essere il motivo che lo porta alla rottura con la frangia più dura (e criminale) del tifo biancoceleste, con la conseguenza che il presidente laziale è costretto per lunghi anni a vivere sotto scorta. Ma infine vince anche questa battaglia, per quanto la sua popolarità presso la tifoseria laziale rimanga mal distribuita. Grossa parte del tifo organizzato continua a guardarlo con diffidenza e anche una parte del tifo vip non gradisce il suo stile.

In pochi lo gradiscono, ma poi tutti scendono a patti con lui

Ancor meno lo gradiscono molti soggetti che popolano il mondo del calcio: presidenti, agenti, direttori sportivi. Ma poi quasi tutti scendono a patti con lui, perché anche se a denti stretti gli riconoscono la capacità di essere il soggetto maggiormente in linea con la piega presa dal calcio italiano in questa fase di crisi. Un’industria in piena decadenza che non ha ancora capito quale modello di capitalismo debba darsi per recuperare un posto nella competizione internazionale. Definitivamente tramontato il capitalismo dinastico (che esce di scena nell’ignominia assieme ad Andrea Agnelli), mai sfiorata la maturazione di un capitalismo manageriale, e fin qui incapace di attrarre proprietà straniere portatrici di una visione industriale che vada oltre la passione per il business fondiario e il mattone, il calcio italiano ha ormai un profilo totalmente amorfo. Continua a vivere come se fosse ancora grande, ma sia sul piano dei risultati sportivi sia su quello della sostenibilità economica è in condizione di piena depressione.

Il nodo della multiproprietà risolto proprio all’ultimo

Nella crisi che vede il calcio italiano avvitarsi su se stesso Lotito è il soggetto che meglio di tutti fa una propria forza delle debolezze del sistema. E se c’è da andare allo scontro, no problem. Ci va senza indugio. Specie da quando la leadership della Figc è cambiata, col passaggio di consegne da Carlo Tavecchio a Gabriele Gravina. La presenza di un presidente tutt’altro che amico si intreccia col caso della multiproprietà che vede lo stesso Lotito controllare sia la Lazio sia la Salernitana. Fino a che i due club giocano in categorie diverse, la situazione è soltanto imbarazzante, ma non compromettente. Ma quando al termine della stagione 2020-21 la squadra granata arriva in A, ecco che il problema esplode. Lotito è costretto a vendere la Salernitana e la vicenda si trascina fino all’ultimo giorno utile (capodanno 2021), col rischio che il campionato di Serie A rimanga monco di una squadra.

Il caso tamponi e la campagna stampa della Gazzetta

È quello un periodo in cui Lotito deve affrontare anche il cosiddetto “Caso tamponi”, relativo al sospetto che alcuni giocatori laziali positivi al Covid siano stati mandati in campo o in panchina. Una martellante campagna di stampa da parte della Gazzetta dello Sport registra, fra l’altro, l’etichettatura di Lotito come «un piccolo imprenditore», quasi che ciò costituisse uno stigma. In quei mesi il presidente laziale vede messa a rischio la poltrona da consigliere federale, nel caso che giunga un’inibizione di almeno 10 mesi. L’inibizione si ferma a due mesi, sicché ancora una volta per Lotito il rischio è respinto.

Il suo candidato piazzato in Lega: Lorenzo Casini

Di lì a poco (maggio 2022) vincerà un’altra battaglia, quella per la presidenza della Lega di Serie A. Che è il consesso più litigioso dell’universo, fatto di presidenti e amministratori delegati di club che passano dall’inimicizia sanguinosa all’alleanza pelosa con una disinvoltura quasi pornografica. Quando pareva che la Lega debba essere commissariata, Lotito piazza il suo candidato: Lorenzo Casini, capo di gabinetto al ministero dei Beni culturali. Casini viene eletto con maggioranza risicatissima, 11 a 9. Per gli osservatori esterni una così profonda spaccatura è un problema, per Lotito no. In fondo, basta un voto in più per governare e poi le cose si aggiusteranno.

Tra Abruzzo e Molise, le gaffe e l’elezione in Senato

Spinto da questo radicale pragmatismo, Lotito continua a essere ovunque. Prenderebbe pure l’Alitalia per risanarla, se glielo lasciassero. Ma intanto approda in Senato nelle liste di Forza Italia, candidato nella regione Molise che in una memorabile conferenza stampa viene scambiata per l’Abruzzo e si vede pure attribuire il comune di Amatrice (che sta nel Lazio).

La battaglia ancora aperta sui contratti televisivi

Una volta giunto in parlamento, Lotito riprende a fare il Mister Wolf di se stesso, ma agitando la bandiera dell’interesse generale del calcio. Riesce a spuntarla sul tema della spalmatura del debito che le società di calcio hanno verso l’erario e prova a prolungare la durata dei contratti televisivi in essere, con beneficio principale per Dazn. Quest’ultima mossa provoca perplessità negli uffici del Quirinale, tanto da convincere la maggioranza di governo a desistere. Chi invece non desiste è lui. «Mi devono spiegazioni», manda a dire. Potete stare certi che le otterrà. E di sicuro non recederà dallo sforzo di conseguire l’obiettivo.