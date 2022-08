Claudio Lotito e i guai del Campobasso e altre pillole del 31 agosto

Se è un biglietto da visita, non pare beneaugurante: Claudio Lotito viene candidato in Molise al Senato per Forza Italia e la squadra del Campobasso è stata esclusa dalla Lega Pro. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al ricorso della società di calcio molisana, già esclusa dal campionato per il mancato rispetto dei termini di versamento fiscali. Nemmeno la richiesta di valutazione del merito sportivo è stata accolta: conquistare sul campo un diritto non è sufficiente, occorre considerare anche la regolarità tributaria e fiscale, ha detto il Consiglio di Stato. E Silvio Berlusconi chi candida in Molise? Proprio quel Lotito che aveva ottenuto la rateizzazione mostruosa, addirittura di 23 anni, di un debito: una trattativa storica, quella del presidente della Lazio con l’Agenzia delle Entrate. Ora però per problemi fiscali il Campobasso è stato escluso dal campionato…

Minenna a Venezia per la Mostra del cinema

Che c’entra Marcello Minenna con la Mostra Internazionale dell’arte cinematografica di Venezia? Ecco la spiegazione: l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha realizzato, insieme al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e alla Fondazione Casa dello Spirito, il documentario cortometraggio Metamorfosi: un canto del mare che verrà proiettato nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto, proprio alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, presso lo spazio Regione Veneto/Veneto film Commission dell’Hotel Excelsior a Venezia. Il documentario racconta le fasi dal progetto “Metamorfosi”, promosso dal presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, Arnoldo Mosca Mondadori, e avviato con il direttore generale dell’Agenzia, Marcello Minenna, e il capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, che intende attuare un piano pilota di economia circolare e di prospettiva per il reinserimento sociale. Chissà se la storia piacerà a Matteo Salvini: sullo sfondo del fenomeno delle migrazioni, parte dall’attività dell’Agenzia, impegnata nell’individuazione e recupero delle imbarcazioni abbandonate a Lampedusa dai migranti. I relitti del mare da cui sarà possibile recuperare il legname utile verranno successivamente devoluti al laboratorio di liuteria della Casa di reclusione Milano-Opera nel quale sono realizzati strumenti musicali. Alcuni degli strumenti costituiranno poi il primo quartetto d’archi che suonerà, su questi “strumenti del mare”, una sinfonia appositamente composta dal maestro Nicola Piovani. Tutto viene definito dai promotori come «un esempio di economia circolare, ma soprattutto un circolo virtuoso che trasferisce le tragedie e le speranze dei migranti nelle mani esperte dei liutai detenuti», per trasformare il legno del viaggio in tanti strumenti musicali dell’Orchestra del Mare, «che evochi il suono della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione».

Pierdicchi si accontenta di Nedcommunity

Qualche anno fa il volto di Maria Pierdicchi era sempre presente nelle pagine dei quotidiani economici e finanziari: succedeva quando occupava la poltrona di numero uno di Standard & Poor’s Italy, e poi di head of Southern Europe della società americana che stila pagelle sulle aziende e sugli stati di tutto il mondo, dettando legge con i suoi rating. Ma, si sa, la notorietà non dura all’infinito e bisogna accontentarsi. Ora Pierdicchi è stata confermata per la seconda volta a capo di Nedcommunity, l’associazione dei consiglieri non esecutivi e indipendenti delle società quotate. Lei oggi siede, in questa qualità, nei consigli di amministrazione di Autogrill e Unicredit. Sono da rilevare gli ingressi di sei nuovi componenti, in Nedcommunity: tra questi c’è Paolo Di Benedetto, noto anche per essere il marito dell’ex ministro della Giustizia Paola Severino.