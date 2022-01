Claudio Gioè, vita privata: chi sono la moglie e i figli?

Claudio Gioè è uno degli attori più visti nelle fiction ambientate in sicilia. Nato a Palermo nel ’75, è stato il protagonista della fortunata serie Màkari, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma cosa si sa della vita privata di Claudio Gioè? Conosciamola meglio insieme.

Chi è Claudio Gioè?

Claudio Gioè è un volto noto delle fiction televisive. In particolare, Gioè è stato attore protagonista della serie targata Rai Màkari, che ha riscosso molto successo nel pubblico, e nella quale lui ha interpretato l’investigatore per caso Saverio Lamanna.

Nato a Palermo il 27 gennaio 1975, Claudio Gioè ha studiato presso il liceo classico Giuseppe Garibaldi e poi si è trasferito a Roma per studiare all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. È approdato sul grande schermo nel ’98 con Luca Guadagnino, nel film intitolato The protagonist. E da allora non ha mai lasciato la recitazione. Memorabile è anche la sua interpretazione in Squadra Antimafia, serie in cui ha interpretato il personaggio Ivan Di Meo.

La vita privata di Claudio Gioè

Claudio Gioè tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Ciò che si sa è che l’attore palermitano ha avuto una relazione piuttosto lunga con una collega molto più giovane. Si tratta di Pilar Fogliati, dalla quale però si è separato di recente.

In seguito alla loro rottura non si è più saputo nulla sulle frequentazioni ufficiali dell’attore, lasciando un velo di mistero sulla sua vita sentimentale. Potrebbe anche essere per effetto del suo strettissimo riserbo, ma non sembra che Claudio Gioè si sia affezionato a qualcun altro.

Con Pilar Fogliati l’attore palermitano è stato ben quattro anni: una relazione tenuta lontano dalle telecamere e dai social network, tanto che se ne è avuta notizia solo a rottura avvenuta. L’attore palermitano non ha una moglie, nè figli, e non si sa se averli rietri tra i suoi obiettivi di vita.