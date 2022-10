Claudio Donatone Grosso morto a 53 anni: fatale un incidente con la motosega

Un incidente fatale con una motosega ha fatto perdere la vita a Claudio Donatone Grosso. La scomparsa dell’uomo di 53 anni ha provocato dolore e shock nei familiari e nei conoscenti.

L’incidente di Claudio Donatone Grosso

Claudio Donatone Grosso ha perso la vita a causa di un incidente domestico. L’uomo, che viveva nella città di Vasto, stava svolgendo dei lavori con la motosega e quest’operazione gli è costata la vita. Nel dettaglio, Claudio Grosso, di professione odontotecnico, era andato nella sua tenuta di campagna con lo scopo di tagliare un albero di noce, piantato vicino la sua abitazione. Tuttavia, in un attimo di distrazione ha perso il controllo dell’attrezzo e si è provocato un taglio profondo sul collo.

Claudio Donatone Grosso in seguito si è accasciato a terra ed è proprio così che è stato avvistato da un vicino. L’uomo non ha esitato a chiamare subito i soccorsi del 118, con la richiesta dell’intervento dell’eliambulanza da Pescara, ma quando sono arrivati, per Claudio era troppo tardi, non c’era più niente da fare. I medici hanno constatato che la causa principale della morte è stata la ferita al collo che ha provocato nella vittima una grossa perdita di sangue.

Il ricordo di familiari e amici

La compagna di Claudio Donatone Grosso, i suoi amici e i suoi familiari hanno espresso il loro dolore sui social per la scomparsa dell’uomo. Il 53enne era molto conosciuto nella piccola comunità abruzzese e tanti sono stati i messaggi di cordoglio alla famiglia e alla compagna. Claudio Grosso lascia anche una piccola bimba di appena 3 anni.

Il sindaco di San Giovanni Lipioni, Nicola Rossi, conosceva personalmente la vittima dell’incidente domestico e ha voluto esprimere il suo dolore con queste parole: «Era una bravissima persona, un’ottima persona, che nella sua vita ha anche sofferto». Il sindaco si è anche recato sul luogo dell’incidente una volta appresa la notizia.