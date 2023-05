Claudio Cecchetto: età, figli e prima moglie del produttore e disc jockey

Claudio Cecchetto è ancora oggi uno dei più importanti volti della musica italiana: con un’esperienza di 40 anni alle spalle, è il produttore discografico, talent scount e disc jokey dietro al successo di alcuni artisti attualmente in cima a tutte le classifiche. Ecco qualche curiosità in più su di lui.

Claudio Cecchetto: storia e biografia

Cecchetto nasce a Ceggia, in provincia di Venezia, il 19 aprile del 1952. Fin da giovanissimo si appassiona di musica, abbandonando gli studi in Scienze delle preparazioni alimentari imposti dai genitori per rincorrere il suo sogno. Le sue primissime esperienze sul campo sono in veste di disc jokey per alcuni locali e radio tra cui Radio Studio 5, il primo vero e proprio network radiofonico italiano.

L’esordio in Rai arriva nel 1979 con la trasmissione Discoring al fianco di Awana Gana e Rossana Napoli: sarà un momento di svolta perché gli aprirà le porte del Festival di Sanremo 1980, che condurrà insieme a Olimpia Carlisi e Roberto Benigni. Cecchetto avrà poi l’onore di condurre anche le due edizioni successive della kermesse ligure. Sarà un periodo particolarmente fortunato per lui, che nel 1981 pubblicherà il suo celeberrimo e fortunato singolo Gioca Jouer, diventato a sua volta sigla del Festival di Sanremo.

L’anno successivo, il 1982, è di importanza fondamentale: è in questo momento che deciderà di fondare la sua Radio Deejay, ancora oggi una delle emittenti più seguite nel nostro Paese. Gli anni ’80 da questo punto di vista saranno un periodo d’oro, nel corso del quale si reinventerà anche talent scout, contribuendo al lancio di personaggi del calibro di Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello e Leonardo Pieraccioni. Non si contano, per il resto, i cantanti il cui successo è diretta conseguenza del lavoro di Cecchetto (che attualmente è anche proprietario di Radio Capital): tra gli altri vale la pena ricordare Sabrina Salerno, Sandy Marton e, in tempi più recenti, Dj Francesco, ovvero Francesco Facchinetti.

Tuttora impegnato in veste di scopritore di talenti, Cecchetto si occupa attualmente della direzione artistica del parco Zoomarine a Pomezia ed è attivo anche in politica: ad aprile del 2022 il produttore si è candidato alle amministrative di Riccione, per diventare sindaco (arrivando terzo con l’8,9 per cento delle preferenze).

Claudio Cecchetto: moglie e figli

Cecchetto è sposato fin dal 1992 con Maria Paola Danna, da tutti conosciuta come Mapi. Conduttrice radiofonica e personal trainer, è molto popolare sui social e ha scritto un libro intitolato Ti amo anche oggi. La donna l’ha reso padre di due figli: Jody (nato nel 1994, oggi lanciatissimo tiktoker, influencer e speaker radiofonico) e Leonardo (nato nel 2000). Quest’ultimo ama la musica rap, vuole fare il cantante e ha già pubblicato dei brani tra cui La fine del mondo e Le focaccine dell’Esselunga, diventato virale sul web. Jody ha invece recitato in alcune serie tv tra cui Alex & Co, Maggie & Bianca Fashion Friends e Non uccidere.