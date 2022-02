Claudio Camarca chi è: il conduttore di Avamposti, lo scrittore, tutti i suoi libri più importanti

Claudio Camarca è uno scrittore, giornalista, sceneggiatore e regista italiano. Nato a Roma nel 1960, è noto al pubblico anche per aver ideato il documentario Avamposti – Uomini in prima linea, in onda su Nove. Si tratta di un programma incentrato sulla quotidianità professionale dell’Arma dei Carabinieri, la quale deve studiare delle strategie per combattere la criminalità in alcuni quartieri malfamati italiani. Ecco chi è Claudio Camarca.

Chi è Claudio Camarca: biografia e carriera

Claudio Camarca è nato a Roma il 23 aprile 1960, e oggi ha dunque 61 anni. Dopo essersi diplomato nell’84 presso il Centro di Drammaturgia Teatrale di Firenze, ha iniziato a scrivere e pubblicare i suoi primi libri. In particolare, ha esordito con il racconto Tregua, apparso nell’antologia Giovani Blues, curata da Pier Vittorio Tondelli per il progetto Under 25. A 29 anni ha invece pubblicato il suo primo romanzo Sottoroma.

Nel frattempo, si è avvicinato al mondo delle serie TV. E così nel 1992 ha iniziato a lavorare come sceneggiatore per Lucky Luke, per poi esordire come regista cinematografico con Quattro bravi ragazzi, nel 1993. In qualità di autore televisivo ha collaborato con Videomusic, essendo inoltre conduttore di alcuni programmi, come On the Shelf.

Perseguendo la carriera giornalistica, Claudio Camarca è anche diventato direttore responsabile della emittente televisiva pugliese Telerama, nonché direttore dei programmi del canale televisivo YouDem, come Rumori di fondo, I cento passi e O.

Nel 2012 la sua carriera ha fatto un salto di qualità. Allora Claudio Camarca ha iniziato a realizzare inchieste televisive per il programma di LA7 Il Lecito, ed è stato inoltre inviato in Sierra Leone per Sky TG24. Per i canali di tale rete ha realizzato diversi documentari. Intanto, il giornalista è stato nominato capo progetto per la casa di produzione Magnolia, e collabora attivamente con Paese Sera, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Max e Metro.

Nel 2020 ha ideato e firmato la serie televisiva Avamposti – Uomini in prima linea, trasmessa su Nove. La serie segue da vicino le vicende lavorative di alcune caserme dei Carabinieri, impegnati nella lotta alla criminalità nei quartieri più difficili di diverse città italiane.

I libri di Claudio Camarca