Claudio Bisio: età, moglie, figli e film dell’attore e comico

Claudio Giuseppe Bisio è un attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista italiano. Nato a Novi Ligure il 19 marzo 1957, oggi ha 66 anni.

Claudio Bisio: biografia e carriera

Dopo un’esperienza giovanile in teatro, alla fine degli anni Ottanta entra in contatto con la tv ed il grande schermo. Nel 1988 partecipa al programma Zanzibar e, dopo alcune partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, Bisio diventa celebre con il suo personaggio, il cantante sui generis o rapper alla casseoula con la geniale Rapput, scritta a quattro mani con Rocco Tanica degli Elio e le storie tese. Artista poliedrico, Bisio calca con successo qualsiasi tipo di palcoscenico e ben presto si afferma anche sul grande schermo. Con la squadra di Mediterraneo di Gabriele Salvatores vince l’Oscar e colleziona un nuovo successo cinematografico con Puerto Escondido, sempre diretto da Salvatores ed in coppia con Diego Abatantuono.

Nel 1997, sotto la regia di Martelli, esce per la Rai una fiction TV in due parti dal titolo Un giorno fortunato, dove interpreta il ruolo di un paziente. Successivamente, entra a far parte del cast del film Asini del 1999 al quale seguiranno Due imbroglioni e… mezzo! e, per il cinema, Benvenuti al sud di Luca Miniero e Maschi contro femmine di Brizzi, dei quali interpreterà anche i sequel.

Tra i programmi che ha condotto vi sono Facciamo Cabaret, una sorta di antenato di Zelig e proprio quest’ultima che lo vedrà al timone per ben 15 anni. Nel 2019 conduce, come co-conduttore assieme Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo e nel 2021 ritorna a condurre Zelig in coppia con Vanessa Incontrada. Nella sua carriera annovera anche il doppiaggio, tanto da aver prestato la voce al bradipo Sid in L’era glaciale ed al Conte Dracula in Hotel Transylvania.

Claudio Bisio: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Bisio si è sposato nel 2003 con Sandra Bonzi, giornalista che ha lavorato per La Repubblica, Mediaset, Sky e anche per Disney Channel. I due si sono incontrati in un locale a Milano nel 1992 e sono convolati a nozze nella cornice toscana di Barberino Val D’Elsa, con una cerimonia molto riservata. Insieme hanno due figli, Alice e Federico.