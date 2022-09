Claudio Baglioni vs Striscia la Notizia: anche Gerry Scotti indagato

Prosegue la vicenda giudiziaria tra Claudio Baglioni e Striscia La Notizia. Al centro del contendere ci sarebbe un libro del cantante, Tutti poeti con Claudio, di cui alcuni stralci sono stati pubblicati sul sito del programma televisivo. Infatti, per il tg satirico Baglioni avrebbe preso a piene mani poesie di Pavese, Pasolini, Wilde e altri e le avrebbe usate per le sue canzoni. Baglioni ha smentito tutto, anzi, è passato alla denuncia per diffamazione.

Claudio Baglioni e Striscia La Notizia: cosa è successo

Il libro è stato sequestrato a giugno 2022, quindi il Gip del Tribunale di Monza ha proceduto per evitare che il libro fosse diffuso gratuitamente dal sito del programma di Mediaset. In particolare, le persone denunciate sono: Antonio Ricci, Enzo Iacchetti, Ezio Greggio, Gerry Scotti e il mago Casanova, Antonio Montanari. «Quanto sostenuto dagli autori del libro e dal programma Tv è in parte non veritiero, in parte frutto di manipolazione. […] Non vi è dubbio che accusare di plagio, nei termini indicati, un famosissimo cantante sia condotta idonea a lederne la reputazione» spiega il Gip.

In più, anche se fosse vero, non si potrebbe parlare di plagio. Infatti, per questi autori sono scaduti i termini per il diritto di autore, pari ai 70 anni dopo la morte degli stessi.

Il commento di Antonio Ricci

Dal canto suo, Antonio Ricci replica: «Noi non abbiamo offeso nessuno. Abbiamo raccolto e verificato le segnalazioni di spettatori e fan pentiti. I giudici stabiliranno se siamo nei limiti della satira. Per me si tratta di una manovra intimidatoria di Baglioni nei confronti di una libera trasmissione».

Secondo quanto riportato da La Stampa, anche Gerry Scotti avrebbe avuto una denuncia per diffamazione da parte di Claudio Baglioni, sempre nell’ambito della questione del suo libro e di come è stato presentato a Striscia.