Claudio Baglioni stasera 18 dicembre su Canale 5 con Uà: anticipazioni e ospiti

Si conclude l’avventura in prima serata di Claudio Baglioni. Stasera 18 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la terza e ultima puntata di Uà – Uomo di varie età. Lo show del cantautore romano si appresta alla chiusura senza aver però mai entusiasmato negli ascolti, sollevando anche numerose critiche. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Uà – Uomo di varie età, gli ospiti di Claudio Baglioni stasera 18 dicembre 2021 su Canale 5

Anche stasera, come nei precedenti due episodi, Claudio Baglioni sarà protagonista di uno show che alternerà sketch comici, monologhi coinvolgenti e soprattutto tanta musica. Sul palco di mille metri quadri, oltre 200 professionisti del mondo dello spettacolo daranno vita a uno show che toccherà tutti i campi dell’arte in un racconto di vita, danza e canto.

Anche stasera Claudio Baglioni riceverà sul palco numerosi ospiti, rappresentanti dello spettacolo a 360 gradi. Saranno della serata Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Rosario Fiorello, Tommaso Paradiso e Anna Oxa. E ancora, Fabio Concato, Mahmood, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni. Tanti anche gli attori, da Luca Ward a Leonardo Pieraccioni, passando per Andrea Delogu, Serena Autieri, Eleonora Abbagnato, Stefano Fresi e Alessandro Preziosi. Completeranno il cast di ospiti Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Giuliano Peparini, Maria di Biase e Corrado Nuzzo

Da Morandi a Lauro, le scorse puntate sono su Infinity

Nel corso delle precedenti puntate, Claudio Baglioni ha ospitato Pio e Amedeo, Zucchero, Achille Lauro, Elisa, Francesca Michielin e Gianni Morandi, con cui nel 2015 aveva realizzato i concerti Capitani Coraggiosi. Come dichiarato sui social dallo stesso Baglioni, Uà – Uomo di varie età rappresenta il suo primo show da protagonista e potrebbe anche essere l’ultimo. «Un affresco totale di vita vera e arte varia, un connubio che ormai è quasi impossibile dividere, che mi ha portato di qua e di là per oltre 50 anni di carriera», ha postato l’artista sui social.

Tutte le puntate dello show sono disponibili on demand in qualsiasi momento su Infinity. È così possibile recuperare o rivedere i momenti più emozionati, riascoltando i grandi brani della musica di Baglioni e dei suoi numerosi ospiti.