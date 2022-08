Claudio Amendola smentisce la crisi con Francesca Neri: «Falso»

«Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo». Così Claudio Amendola smentisce tutte le notizie circa la sua separazione dalla moglie Francesca Neri. Secondo l’attore romano, le voci non hanno alcun fondamento e la loro coppia è stabile, come lo è stata negli ultimi 25 anni. Francesca non ha inviato nessuna nota ufficiale per smentire o confermare la versione del marito. I due si sono sposati in segreto a New York nel 2010 e da allora non si sono mai lasciati.

Claudio Amendola smentisce la crisi con Francesca Neri

La smentita ufficiale è arrivata in un’intervista che l’attore romano ha rilasciato per la rivista Di Più TV. I due, 59 anni lui e 58 lei, hanno un figlio, Rocco, che ha 22 anni e appare anche in una foto recente con la madre. L’attore de I Cesaroni non riesce a spiegarsi da dove sia nata la notizia. Infatti, nessuno di loro avrebbe fatto nulla per dare vita a questa diceria.

Francesca Neri: «Claudio mi ha salvato»

Anche se attualmente l’attrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, qualche tempo fa a Verissimo aveva spiegato quanto le era stato vicino il marito durante i momenti di difficoltà causati dalla patologie di cui soffre, la cistite interstiziale: «Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato».

I due sono sempre stati piuttosto restii alla vita mondana, nonostante fossero una coppia assai nota nel mondo del cinema e della tv. Solo con il tempo hanno imparato a mostrarsi, soprattutto negli ultimi mesi quando l’attrice è tornata in televisione per parlare della sua patologia e del libro che ha scritto raccontando quei momenti.