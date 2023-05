Claudia Amendola avrebbe una nuova fidanzata di nome Giorgia. Della donna si conosce molto poco, è più giovane dell’attore romano di 15 anni e fa la costumista. Secondo alcune indiscrezioni i due vivrebbero insieme.

Chi è Giorgia, la (presunta) nuova fidanzata di Claudio Amendola

A pubblicare le prime foto di Claudio Amendola e Giorgia è stato il settimanale Diva e Donna. L’attore romano si è lasciato con Francesca Neri lo scorso autunno, dopo 25 anni insieme, e fino ad ora non c’erano mai state avvisaglie su una probabile relazione con un’altra donna. E invece, la certezza che Amendola fosse single ha cominciato a traballare proprio con la pubblicazione di una foto che lo mostra insieme a questa donna di nome Giorgia davanti a un ristorante. I due, sorridenti e sereni, sono stati paparazzati in una circostanza che all’apparenza sembra più amichevole che romantica, ma tanto è bastato per scatenare i dubbi e cercare nuovi indizi.

Ha 45 anni ed è una costumista

L’indiscrezione resa nota da Diva e Donna, ormai, ha messo sotto i riflettori questa probabile liaison. Della donna si conosce molto poco, ha all’incirca 45 anni e lavora nel mondo dello spettacolo come costumista. Si dice, inoltre, che i due stiano insieme da ottobre e siano addirittura andati a convivere. Al momento sono solo voci, né confermate né smentite dall’attore che, dopo il brutto periodo della separazione da Francesca Neri sposata nel 2010, ha recuperato un po’ di serenità. Professionalmente è stato recentemente impegnato con la serie Il Patriarca trasmessa su Canale 5 e diretta da lui stesso (che era anche il protagonista). La serie si è conclusa il 19 maggio e, nonostante il buon successo di pubblico, non sembra confermata la seconda stagione.