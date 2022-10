Claudio Amendola e Francesca Neri separati: lui ha lo stesso legale di Totti

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati. Già da mesi impazzava il chiacchiericcio su un possibile allontanamento dei coniugi, subito però smentito dall’attore. La coppia adesso, però, formalizza la separazione, trovando un accordo in tribunale. Il divorzio è dunque ufficiale, ma pacifico. I due attori, infatti, non avrebbero intenzione di imbarcarsi in dispendiose e lunghe battaglie legali.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati: in che termini?

A raccontare la cronaca dei fatti è Il Messaggero. Secondo il quotidiano romano, l’attore e la conduttrice avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice insomma, ma è ormai assodato che Amendola e Francesca Neri non siano più una coppia. Tra l’altro, l’attore di fede giallorossa ha avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre la moglie in tribunale ha potuto contare sul sostegno di Paola Firggione.

Crisi aperta già da luglio

Nonostante le smentite, la crisi tra i coniugi esiste già da mesi. L’attore fino ad agosto aveva negato categoricamente ogni voce sulla possibile separazione: «Non è assolutamente vero, vi prego non scherziamo», aveva detto Amendola. Ma pare invece che proprio l’attore avesse lasciato il tetto coniugale a luglio. La decisione sarebbe stata presa in comune accordo e con l’intenzione di fare meno male possibile proprio ai diretti interessati. Niente a che vedere con i litigi di casa Totti. Stando all’accordo raggiunto, Amendola dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco, 23 anni, che hanno in comune. La casa di famiglia resterà alla conduttrice.

La relazione tra Amendola e Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri stavano insieme da 25 anni, e avevano suggellato il loro amore nel 2010, a New York. A mettere in giro il gossip sulla rottura, la scorsa estate, era stato Dagospia, secondo cui la loro storia era già finita già da tre mesi. Eppure pochi giorni dopo lo stesso attore era intervenuto con un’intervista al settimanale Di Più smentendo categoricamente ogni ipotesi di crisi con la moglie. «Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo».