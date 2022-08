Claudio Amendola e Francesca Neri: voci di separazione dopo 25 anni

Claudio Amendola e Francesca Neri starebbero per separarsi dopo 25 anni. Ad alimentare questa voce sarebbe un trasloco considerato improvviso dell’attore romano di tante serie di successo. Claudio avrebbe infatti lasciato l’appartamento dove conviveva con la moglie, cosa che ha scatenato il gossip sulla presunta fine della storica con l’attrice.

Claudio Amendola e Francesca Neri: le voci sulla separazione

Secondo la rivista di gossip Diva e Donna, che ha raccolto tutte le voci circolate nelle ultime ore, Claudio non si sarebbe limitato ad andare via di casa ma avrebbe anche cenato anche fuori con il figlio di 22 anni Rocco senza la madre. Quello che è certo è che Francesca Neri, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con lei e lo stesso figlio in bianco e nero. Un’immagine in cui l’attore non compare.

I dissapori – anche se la coppia ha vissuto in passato altre burrasche – sarebbero sorti intorno allo scorso autunno, quando Francesca, 58enne, avrebbe sofferto di più i sintomi della cistite interstiziale cronica. Amendola non avrebbe sopportato di vedere la moglie in quelle condizioni. Affrontare questa sfida, però, li avrebbe resi ancora più forti.

Francesca: “Non ero nelle condizioni di andarmene, ci ho provato”

Francesca ne aveva parlato in un’intervista a Verissimo. In quell’occasione aveva confessato la vicenda con queste parole. “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”.

Questa intervista era stata successiva a quella di Amendola dove l’attore aveva parlato per la prima volta della malattia di sua moglie. Ora le voci sulla separazione, né confermate né smentite dai membri della coppia.