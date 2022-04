Claudia Vismara, da Don Matteo a Nero a metà: marito e figli dell’attrice

Attrice italiana nel cast di numerosi film e fiction tra cui Don Matteo e Nero a metà, Claudia Vismara ha esordito nel mondo del musical prima di approdare in televisione e al cinema: vediamo quali sono state le tappe più importanti della sua carriera, chi è il suo fidanzato e se ha figli.

Chi è Claudia Vismara

Nata nel 1987, ha iniziato a studiare recitazione all’età di 15 anni per poi sperimentare, dato il suo amore per canto e ballo, il genere del musical. Dopo aver frequentato l’Accademia per due anni, si è trasferita a Roma dove ha cominciato a lavorare nel mondo degli spot. La prima occasione televisiva è giunta nel 2011 con Don Matteo a cui hanno fatto seguito altre fiction italiane tra cui Come un Delfino e Un caso di coscienza ma anche Un medico in famiglia, dove ha vestito i panni della psicologa Veronica.

Dopo essere apparsa anche in The Pills, degli omonimi creatori di web-series su Youtube, ha esordito nel cinema con il film thriller The Sweepers di Igor Maltagliati. Tra gli altri ruoli cinematografici si citano quelli in Holiday (2014) e My Father Jack (2016) mentre tra le fiction in cui ha recitato meritano una menzione Il paradiso delle signore (2015-2017), Rocco Schiavone (2016), dove ha interpretato il ruolo della viceispettrice Caterina Rispoli, e Nero a metà (2022).

Claudia Vismara: fidanzato e figli

L’attrice è sentimentalmente legata a Daniele Pilli (non è noto se siano fidanzati o sposati), attore catanese formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Iniziato nella carriera di interprete in teatro, si è poi dedicato anche al cinema e alla televisione ed è noto per le partecipazioni in fiction come Ris delitti imperfetti, La Piovra e, più di recente, nei Fratelli Caputo (2020) in cui ha vestito i panni dell’assessore Cascone. Il 28 marzo 2021 i due sono diventati genitori della loro prima figlia Emma.