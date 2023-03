Claudia Pandolfi: età, compagno, figli e film dell’attrice

Claudia Pandolfi è nata a Roma il 17 novembre 1974. Attrice ed ex modella italiana, la sua carriera è iniziata con la partecipazione a Miss Italia nel 1991 dove va vicinissima alla finale ma soprattutto viene notata da Michele Placido, che le offre una parte nel film Le amiche del cuore. Un’occasione che le permette di affacciarsi nel mondo della recitazione dove ben presto si contraddistingue per la bravura e la bellezza. Tanti i successi dell’attrice romana che nella sua carriera è stata candidata a un David di Donatello e due Nastri d’argento.

Claudia Pandolfi: biografia e carriera

Dopo il ruolo ne Le amiche del cuore, Claudia Pandolfi entra nel cast della miniserie televisiva in otto puntate Amico mio in onda su Rai 2. Ma la vera svolta arriva con la serie Un medico in famiglia con Lino Banfi e Giulio Scarpati, un grande successo di pubblico che le regala una grande notorietà. Dal piccolo schermo, la brava attrice romana approda la cinema con Auguri professore e Ovosodo, per ritornare alla tv nel 2002 con Il sequestro Soffiantini e Distretto di polizia, serie che la vedrà protagonista fino al 2005.

Tra gli altri film in cui ha recitato vi sono: La prima cosa bella, regia di Paolo Virzì (2010), Figli delle stelle, regia di Lucio Pellegrini (2010), Quando la notte, regia di Cristina Comencini (2011), La profezia dell’armadillo, regia di Emanuele Scaringi (2018), Se son rose, regia di Leonardo Pieraccioni (2018), Ma cosa ci dice il cervello, regia di Riccardo Milani (2019), Per tutta la vita, regia di Paolo Costella (2021) e Mio fratello, mia sorella, regia di Roberto Capucci (2021). Dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo, la Pandolfi è tornata alle serie tv insieme a Claudio Bisio nella fiction Tutta colpa di Freud.

Compagno e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1999 Claudia ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgilii, un matrimonio lampo durato appena un mese e che si concluse perchè l’attrice iniziò una relazione con il conduttore Andrea Pezzi. Nel 2006 ha avuto un figlio, Gabriele, dal cantautore Roberto Angelini e successivamente si è legata a Marco Cocci, con il quale ha recitato in Ovosodo. Dal 2014 ha una relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis, sposato nel 2016, che è il padre del suo secondogenito Tito. Una storia d’amore molto solida e vissuta lontana dai riflettori.