Claudia Pandolfi a Belve: «Sono stata con una donna, era il mio faro»

Domani 21 marzo andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione Belve su Rai 2 e il programma condotto da Francesca Fagnani avrà come ospiti Claudia Pandolfi, Ornella Vanoni e Claudio Amendola. La Pandolfi in particolare rivelerà alcuni suoi dettagli in merito a una relazione con una donna.

Ultima puntata e nuove belvate!

Claudia Pandolfi e la relazione con una donna

Claudia Pandolfi nel corso dell’ultima puntata di Belve si racconterà come mai fatto prima. Infatti, a Francesca Fagnani dirà tutti i dettagli in merito a una sua fidanzata donna del passato. A questo proposito, nell’anticipazione della puntata la Pandolfi ha detto: «Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono mai posta alcuna problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto». Nell’anticipazione la Pandolfi ha anche parlato del suo matrimonio con l’attore Massimiliano Virgili, anche questa relazione della durata di un mese: «l matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare». Pandolfi ha anche aggiunto: «Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi».

Gli altri ospiti della puntata di Belve

La trasmissione di Francesca Fagnani giungerà al termine domani alle ore 21:20 su Rai 2. Oltre a Claudia Pandolfi, la Fagnani ascolterà le rivelazioni e i dettagli delle vite private di Claudio Amendola e della cantante di Ornella Vanoni. Entrambi avranno molto da raccontare e si preannuncia una puntata finale ricca di sorprese che in molti vorranno sicuramente seguire.