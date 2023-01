Claudia Marchiori, chi è l’attrice di Che Dio ci aiuti e La sposa

Claudia Marchiori è un’attrice conosciuta in Italia, tra gli altri lavori, per la sua partecipazione a Che Dio ci aiuti. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e la sua carriera.

Claudia Marchiori: biografia e vita privata dell’attrice

Nata a Venezia nel 1995, da sempre è una grande appassionata di arte e recitazione. «Ho sempre studiato recitazione a livello amatoriale a scuola. Ricordo che arrivò in classe un insegnante di recitazione che ci propose di fare un provino: io mi impegnai tantissimo perché ci tenevo ma, visto che ero una sfigata, nessuno mi votò. Allora feci finta di piangere e tutti, dopo una rivotazione, elessero me», ha dichiarato in un’intervista lasciando trapelare la sua lunga e duratura passione per il recitato.

Diplomatasi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha studiato prima all’Accademia di Recitazione Officina Pasolini e poi all’Accademia Bordeaux. Attualmente sta frequentando l’ultimo anno della famosa scuola cinematografica di Roma Gian Maria Volonté e, nel corso dei suoi studi, ha partecipato a numerosi videoclip, spot pubblicitari e short movie.

Sulla sua vita privata non si conosce molto, tanto che in un’intervista aveva affermato: «Qualche tempo fa durante un’intervista mi hanno chiesto se fossi fidanzata, una domanda che tendenzialmente fanno solo alle donne all’inizio della carriera, ed io mi chiedo: perché? […] In questo momento ho una compagnia, ma per me la compagnia più importante sono io».

Claudia Marchiori: i film con l’attrice

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali, in particolare La Locandiera (2019), Hopper Mode (2019), Rumors (2019), Preraffaelliti – Amore & Desiderio di compagnia Teatri 35 (2019) e Closer (2018). Al cinema, ha partecipato al film E noi rimanemmo solo a guardare (2019). In televisione ha invece fatto parte del cast di Romulus (2010), Che Dio ci aiuti 6 (2020), Un passo dal cielo 6 (2021), La sposa (2022) e Il nostro generale (2022).