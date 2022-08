Claudia Gobbato, chi è la deputata rimasta ferita nel lancio di sassi sulla A1

«Siamo entrati nell’A1 da Lodi e dopo qualche chilometro io, mio marito e i bambini siamo stati sommersi da una pioggia di vetro. Mio marito ha accostato subito. L’uomo che lanciava le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione. Ci siamo accorti che anche altre auto erano state colpite e anche un’ambulanza che era arrivata lì quando ancora continuava il lancio». Racconta così quanto le è successo Claudia Gobbato, la deputata della Lega coinvolta in un incidente con altre 30 persone.

Claudia Gobbato, cosa le è successo

I fatti risalgono a questa mattina, 12 agosto, alle ore 09:30. Stando alle indagini, un 22enne di origini egiziane avrebbe attivato il freno di emergenza sul treno Alta Velocità Reggio Calabria – Milano, per poter scendere. Dopo aver percorso la carreggiata dell’A1, l’uomo si sarebbe fermato al centro dell’aiuola spartitraffico, lanciando sassi e segnaletica alle auto che passavano, tra cui anche quella della deputata. «Il bambino si è spaventato ma piano piano si sta riprendendo. A conti fatti poteva andare molto peggio. Non mi sono accorta di quanto stava accadendo, ma ho sentito una botta tremenda e una pioggia di vetri mi ha investita. Li avevo ovunque, persino in bocca» ricorda la deputata, che poi è rimasta ferita a un occhio.

Alla vista delle Forze dell’Ordine, il 22enne avrebbe estratto un taglierino, minacciando di tagliarsi la gola. Gli agenti lo hanno fermato con il taser e i paramedici intervenuti sul posto lo hanno poi trasportato al reparto di psichiatria dell’ospedale di Codogno. La 35enne, invece, è stata soccorsa al Pronto Soccorso di Lodi con il marito – con un’escoriazione al dito – e due uomini di 22 e 65 anni. Le loro condizioni sono buone. «Ho una lieve ferita al viso e una scheggia di vetro che mi è entrata nell’occhio ma poteva andare peggio. Mi ritengo fortunata» conclude la deputata.

La carriera

Claudia Gobbato è stata eletta nella tornata elettorale del 2018 nelle file della Lega. Classe 1987, la donna è membro della IV Commissione Difesa e della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza. Ha militato nelle file giovanili del Carroccio e ha fatto parte del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assessorato Regionale alla Cultura.