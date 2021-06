A mano disarmata, Claudia Gerini: chi è l’attrice che interpreta Federica Angeli

Stasera in prima tv, dalle 21,25, su Rai1, andrà in onda A mano disarmata, il film documentario che racconta le indagini della giornalista romana Federica Angeli sulla mafia nel litorale ostiense. Nei panni della giornalista c’è Claudia Gerini, attrice anch’essa capitolina, che dopo il film ha stretto un forte legame con la reporter. Ospite ieri, domenica 6 giugno, di Francesca Fiandini a Da noi a ruota libera ha infatti dichiarato: «Federica è un esempio di coraggio e volontà, che non vuole piegare la testa. Io e Federica Angeli, tra di noi, ci chiamiamo “me”».

L’attrice ha voluto esprimere la sua amicizia e riconoscenza verso la giornalista anche tramite i social. «Un onore per me interpretarla», ha postato la Gerini sul suo profilo Instagram. «Grazie Fede per averci dato così tanto e per averci fatto ancora una volta capire da che parte vogliamo stare».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Claudia Gerini, Da Carlo Verdone ai blockbuster di Hollywood passando per Sanremo

Nata a Roma nel 1971 (dunque è quattro anni più grande di Federica Angeli, nata nel 1975), ha vinto a 13 anni il concorso di bellezza Miss Teenager e subito dopo è apparsa in numerosi spot televisivi degli anni Ottanta. Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, è divenuta famosa grazie ai film Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone.

Apprezzata dal pubblico e dai cineasti internazionali, Claudia Gerini è apparsa in La passione di Cristo di Mel Gibson, in cui veste i panni della moglie di Pilato, e John Wick – Capitolo 2, dove recita al fianco di Riccardo Scamarcio e Keanu Reeves. Le sue ultime apparizioni al cinema sono in Hammamet, film biografico sulla vita di Bettino Craxi al fianco di Pierfrancesco Favino, e Burraco Fatale di Giuliana Gamba. A dicembre invece è attesa al cinema nel film dei Manetti Bros Diabolik, dove vestirà i panni della signora Morel.

Attualmente la si può spesso vedere in tv accanto a Can Yaman nello spot di una nota compagnia di pasta diretto dal regista Ferzan Ozpetek. In carriera ha condotto anche il Festival di Sanremo nel 2003, al fianco di Pippo Baudo e Serena Autieri, e il Concertone del Primo maggio nel 2007.

La vita privata di Claudia Gerini

Nella vita privata è stata legata per due anni (2002-2004) al dirigente finanziario Alessandro Enginoli, da cui ha avuto due figlie, e al cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione, con cui è stata sposata fino al 2016. Attiva sui social, ha un account Instagram che vanta ad oggi 544mila follwers.