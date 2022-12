Claudia Arvati morta a 62 anni: addio alla finalista di The Voice Senior

Claudia Arvati è morta a 62 anni. La storica corista che ha collaborato con Claudio Baglioni, e finalista della seconda edizione di The Voice Senior nella squadra con Gigi D’Alessio, è scomparsa a causa di un tumore. I due artisti hanno reso omaggio a Claudia via Twitter. Claudio Baglioni ha scritto «Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi» mentre D’Alessio ha replicato con «Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia».

Una carriera indimenticabile: da Sanremo alla collaborazione con Baglioni

Claudia Arvati è nata a Mantova il 14 novembre 1960 sotto il segno dello Scorpione e ha iniziato a studiare musica alla tenera età di 8 anni. La sua carriera ha preso avvio in seguito al suo trasferimento a Roma, in cui si unisce ad un gruppo di sole donne specializzato in cover. Nel 2022 ha partecipato a The Voice Senior, presentandosi alle audizioni con Mentre tutto scorre dei Negramaro. I coach l’hanno approvata e Claudia è entrata a far parte del programma nel team di Gigi d’Alessio. Nel corso della sua carriera ha collaborato come corista per numerosi artisti del calibro di Andrea Bocelli, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Donatella Rettore e Claudio Baglioni.

La lotta contro il cancro

La notizia della morte è giunta martedì 27 dicembre 2022. La donna combatteva contro il tumore oramai da tempo, già da quando decise di partecipare al programma Rai. Lei stessa aveva raccontato la malattia sui social, in attesa di sottoporsi ad un intervento molto importante. Sempre col sorriso anche durante i momenti più difficili, aveva detto prima dell’operazione: «Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro».