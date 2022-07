Time, pure la Calabria nella classifica 2022 dei posti più belli del mondo

La Calabria fra le meraviglie del mondo. La rivista Time ha inserito la regione del Meridione fra i 50 posti più belli sul pianeta per il 2022. L’elenco comprende aree dei cinque continenti che si distinguono per scenari mozzafiato, natura incontaminata e opportunità di divertimento. Presenti infatti i parchi giochi dello Utah, celebre destinazione per gli amanti dello sci, e le Isole Galápagos. Immancabile anche la Grande Barriera Corallina in Australia e il Qatar, quest’anno sotto i riflettori per i Mondiali di calcio di novembre. Singolare la presenza della Stazione Spaziale Internazionale, ormai meta del turismo fuori dall’atmosfera terrestre.

Dalla Calabria alla ISS, le migliori mete della classifica 2022 di Time

Calabria, le bellezze d’Italia fra natura e storia

Spiagge e panorami mozzafiato, borghi collinari e una cucina da leccarsi baffi. Questi gli ingredienti che hanno permesso alla Calabria di iscriversi di diritto fra i 50 posti più belli del mondo. La rivista Time ha consigliato il percorso Kalabria Coast-to-Coast, scelta ideale per gli escursionisti che amano il trekking tra foreste e pascoli prima di fare tappa nei ristoranti per assaggiare ricotta affumicata e nduja. Eccezionale anche il Castello Murat di Pizzo Calabro.

Utah, Time incorona il parco giochi annuale degli Stati Uniti

Fra le principali destinazioni invernali degli Stati Uniti, Park City nello Utah è famosa per ospitare l’evento annuale Sundance Film Festival con le star del cinema. Gli amanti del relax possono scegliere una camera nelle 40 residenze di lusso di Goldener Hirsh e mangiare un pasto prelibato al ristorante Tupelo Park City. Non mancano campi da golf, escursionismo a piedi o in mountain bike. A settembre debutterà anche il Park City Song Summit con musica dal vivo e incontri con gli artisti.

Isole Galápagos, il tesoro del pianeta da proteggere

Osservandone le specie animali e vegetali, Charles Darwin formulò la sua teoria dell’evoluzione nel libro L’origine della specie. Le isole Galápagos sono uno dei luoghi più belli al mondo per apprezzare la natura incontaminata. La rivista Time le ha inserite nell’elenco grazie a due nuove esperienze turistiche. Aqua Mare con il suo super yacht da 50 metri e attrezzatura all’avanguardia permette di avvicinarsi a tartarughe e uccelli, mentre Silver Origin consente un’esperienza immersiva e a impatto zero.

Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi la culla degli sport estremi

Corse in slittino, zip line e parapendio da record. Chi ama le esperienze al limite non può esimersi dal fare le valigie per Ras al-Khaimah negli Emirati Arabi Uniti. Impossibile non provare il Jais Sledder, la corsa in slittino più lunga della regione per sfrecciare a quasi 40 chilometri orari. Prende il nome dalla Jabel Jais, la vetta più alta delle montagne Hajar che ospita anche la Jais Flight, la più lunga zip line del mondo. Non è adatta ai deboli di cuore nemmeno la RAK Airventure, esperienza in mongolfiera di 10 minuti a 30 metri di altezza.

Grande Barriera Corallina, meraviglie sotto il mare d’Australia

Vittima di continui sbiancamenti di massa, la Grande Barriera Corallina è un tesoro sempre più in pericolo. Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza di specie animali e vegetali. Time consiglia di conoscere le attività di tutela a bordo del pontone Reef Magic e nuotare fra le meraviglie sottomarine. Fra le nuove attrazioni il Museo di Arte Subacquea di Townsville.

Doha, in Qatar per i Mondiali di calcio 2022

Con i Mondiali di calcio quasi alle porte, è impossibile escludere il Qatar dalla Top 50 dei posti più belli del mondo. In vista dell’evento sportivo, Doha inaugurerà circa 100 strutture ricettive che richiameranno nello stile e nella forma alcuni luoghi iconici del mondo. Basti pensare al Royal Méridien che rievocherà Place Vendôme di Parigi. In arrivo anche un museo dell’arte islamica e grandi campeggi nel deserto.

Artico, Time consiglia un viaggio tra i ghiacci del nord

Il circolo polare artico, uno dei luoghi più impervi del pianeta, custodisce tesori unici e impareggiabili. Time lo ha inserito nella Top 50 grazie a una versatilità di esperienze e una nutrita gamma di opzioni per la villeggiatura. Sugli scudi la nave da crociera rompighiaccio Le Commandant Charcot di Ponant che, in 16 giorni, accompagna i passeggeri dall’arcipelago delle Svalbard alla Norvegia settentrionale. Il prezzo è però considerevole, dato che una cabina parte da poco più di 30 mila dollari.

Bhutan, il pellegrinaggio mozzafiato di Trans Trail

Dopo 60 anni di attività, ha riaperto nel 2022 il Trans Bhutan Trail, storico e sacro tragitto di circa 400 chilometri che attraversa il Paese. Dalle spettacolari vette dell’Himalaya ai templi buddisti, rappresenta un sentiero di pellegrinaggio per i fedeli da Haa, nell’ovest, a Trashigang nell’est. Lungo la strada è possibile visitare musei e antiche rocche, tra cui la Fortezza dell’Uccello Bianco sulla Bumthang Valley. Impossibile restare impassibili di fronte al Tiger’s Nest, monastero incastrato nella roccia.

Kaunas, in Lituania l’arte che sostiene l’Ucraina

Culla dell’arte, Kaunas a gennaio ha dato il via al suo programma come Capitale europea della cultura. Nel corso dell’anno ospiterà mostre di star come Marina Abramovic e Yoko Ono, senza dimenticare William Kentrigde. Tappa obbligata anche CulturEUkraine, punto di riferimento per artisti e imprenditori ucraini colpiti dalla guerra. Situata nell’Ufficio Postale della città lituana, l’esposizione intende sostenere con i suoi proventi tutti i profughi in fuga da Kyiv dopo l’invasione russa.

On March 17, the „CulturEUkraine“ centre was opened! Special cultural-creative space for Ukrainian creators & artists who have chosen Kaunas as their temporary home is located at the Kaunas Central Post Office🤍More: https://t.co/0isV9dcY5S // Photo: A. Aleksandravičius pic.twitter.com/rT821hfQB1 — Kaunas2022 (@kaunas2022) March 18, 2022

Stazione Spaziale Internazionale, un viaggio fuori dal mondo

Dulcis in fundo un viaggio che porta letteralmente fuori dal mondo. Nella Top 50 di Time anche la ISS, Stazione Spaziale Internazionale che ospita astronauti da ogni angolo del pianeta. Fluttuando a circa 400 chilometri di altezza, nei 24 anni di vita è stata teatro di scoperte astronomiche eccezionali che hanno cambiato la scienza. Negli ultimi anni è anche meta del turismo spaziale, a patto di avere 55 milioni di dollari da spendere. È infatti la cifra sborsata dagli ultimi tre visitatori che per 15 giorni hanno vissuto un’esperienza unica a bordo.