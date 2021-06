Incontriamoci al Var

L’ondata di affetto paneuropea che ha abbracciato Christian Eriksen dopo il suo malore, ha dimostrato una volta di più quanto il mondo del calcio, spesso criticato per le sue follie e i suoi eccessi (nonché per idee balzane, come quella di creare una Superlega) sia fatto di proiezioni emotive e sentimentali che accompagnano i campioni, ne seguono le vicende pubbliche e private, li innalzano a divinità. Di quei maschi in braghette corte che corrono sul campo rettangolare, insomma, ci si innamora: o perché ci somigliano, o perché ci appaiono inarrivabili per le loro doti fisiche e per la loro intelligenza di gioco. E siccome diventano protagonisti dello star-system del pallone, anche la loro bellezza ha un peso, visto quello che possono guadagnare in sponsorizzazioni o facendo i testimonial per la moda, i profumi, i motori e persino (come Totti) per i detersivi. Tra i giocatori di Euro 2020, ne peschiamo 10 che si distinguono per avvenenza e proviamo a metterli in una classifica a salire, tenendo conto di variabili non solo fisiche.

La Top Ten dei giocatori più belli degli Europei 2020

10. Cristiano Ronaldo

Sicuramente bello, nei suoi 36 anni che gli conferiscono un’aria più pensosa e matura, occupa l’ultimo posto di questa classifica, perché la sua avvenenza è sovrastata da tutte le altre componenti che definiscono il personaggio. In primo luogo, la sua ricchezza sterminata: è stato calcolato che il patrimonio complessivo di CR7 abbia superato il miliardo di euro (sarebbe il primo calciatore della storia ad aver raggiunto un tale primato). Nato nel 1985 da una cuoca e da un giardiniere originario di Capoverde, si può dire che abbia riscattato alla grande le proprie origini. Ma l’uomo è strano, perfezionista, super-salutista, iper-controllato, ultra-esigente con se stesso, capace di imporsi routine o rinunce per rispettare rigidi dettami alimentari o di allenamento. Si è fatto fare dei figli da una madre surrogata, per poi normalizzarsi con il matrimonio. Un tipo decisamente non facile. Lo lasciamo garbatamente nelle mani della moglie Georgina.

9. Manuel Locatelli

Il centrocampista-mediano del Sassuolo è l’unico italiano presente in questa rassegna di bellezza e ottiene il posto soprattutto in quanto promessa, visto che ha appena 23 anni. Ma si farà. Per adesso, la sua chioma castana, ondulata e spettinata, appare come la manifestazione di un’inquietudine feconda, che già lo ha visto passare dal Milan al Sassuolo per poi entrare nella Nazionale Under 21 e dall’agosto 2020 nella formazione maggiore, fino a giocare in questi Europei. La sua bella faccia da italiano, è sicuro, farà strage di cuori (o forse la sta già facendo).

8. Axel Witsel

Calciatore belga, ma con origini nella Martinica, è un altro bellissimo, con quel cespuglio di capelli che incorniciano un volto perfetto, dai tratti caraibici. Figlio di un ex calciatore e allenatore, è in forza come mediano al Borussia Dortmund, squadra nella quale è rientrato dopo un anno passato in Cina. Gli orientali l’avevano strapagato perché rimanesse almeno quattro anni, ma lui ha detto che vivere in Asia non gli piaceva. Meglio la Germania. Un esempio di perfetta integrazione europea.

7. Sauli Väisänen

Difensore centrale della Finlandia, importato in Italia dal Chievo, il 27enne Sauli è la dimostrazione vivente che i finlandesi non sono affatto tutti biondi, soprattutto se vengono dalla Carelia, origine che li rende simili più ai russi che agli svedesi. La madre di Väisänen è un’importante presentatrice televisiva ed è stata semifinalista di Miss Mondo 1984. Essere belli così, diciamolo, è troppo facile, non c’è merito.

6. Alvaro Morata

Ex Real Madrid ora alla Juventus, Morata ha costruito una carriera piena di successi, che gli ha fruttato, secondo chi se ne intende, un patrimonio invidiabile. Nella vita privata ha bruciato le tappe, contando già tre figli maschi avuti dalla modella e fashion blogger italiana, Alice Campello. Con quella sua faccia così spagnola, occhi nerissimi e furbi, e chioma fluente, il 28enne Morata avrebbe avuto sicuramente successo anche come torero.

5. Antoine Griezmann

Attaccante di classe, in forza alla Francia e al Barcellona, ha origini alsaziane e portoghesi, un mix che gli conferisce un fascino ineffabile, finezza francese unita a irruenza mediterranea. Soprannominato le petit diable, per la sua “cattiveria” agonistica, si distingue per il tocco freddo e preciso sotto porta. Talmente preciso, che i suoi tre figli sono nati tutti lo stesso giorno, l’8 aprile di tre anni diversi. Così non potrà dimenticarsi dei loro compleanni. Pianificatore esagerato.

4. Memphis Depay

Un bello “maledetto”, talmente consapevole di essere speciale, che due anni fa, all’età di 25 ha pubblicato la propria autobiografia, col titolo Cuore di leone. Giocatore dell’Olimpique Lione, è però di nazionalità olandese. Il padre, che era del Ghana, abbandonò la famiglia, quando Memphis aveva solo quattro anni, un trauma che portò il figlio, divenuto adolescente, a frequentare cattive compagnie e a fare uso di droga. Fu il calcio a salvarlo, e naturalmente il suo talento, che lo rende agile, resistente e rapido. Si concede momenti di follia, come quando si è presentato sui social col suo nuovo cucciolo, un incrocio tra un leone e una tigre, battezzato col suo stesso nome, Memphis. Troppo eccentrico e pericoloso.

3. Olivier Giroud

Il 35enne Giroud emana il tipico fascino francese, benché dalla sua biografia si scopra che ha entrambe le nonne italiane. Gioca come attaccante nel Chelsea e nella nazionale francese, non senza un tocco di altezzosità, dovuta forse alla sua altezza fisica, un metro e 93, che lo rende un gigante in campo, senza fargli perdere eleganza. Considerato “un attaccante che non segna”, svolge però un ruolo prezioso di regia e di controllo del gioco. I compagni dicono che «è quando lui non è in squadra che ci accorgiamo di quanto manchi il suo lavoro invisibile». Discreto e riservato, in una relazione sentimentale si aspetterebbe forse di essere corteggiato. Troppo impegnativo.

2. Simon Kjær

È il danese biondo, difensore del Milan e capitano della sua nazionale, che ha “salvato la vita” a Eriksen, accorgendosi subito della gravità del malore accusato dal compagno. Faccia da vichingo, freddo e riservato, si spera abbia assorbito un po’ di carattere mediterraneo durante la sua permanenza al Palermo dal 2008 al 2010. Nel Milan è apprezzato anche per la sua misura e la sua capacità, nello spogliatoio, di trovare sempre le parole giuste per stemperare la tensione tra i compagni.

1.Rumelu Lukaku

Il gigante Lukaku occupa il vertice di questa classifica perché in lui tutto è gigantesco: la stazza, la bravura, la generosità, l’entusiasmo l’impegno contro il razzismo, la storia di riscatto da un’infanzia difficile in Belgio (benché suo padre fosse un calciatore della nazionale dello Zaire). Ha ricordato momenti di disperazione, quando sua madre, senza soldi, allungava il latte con l’acqua per sfamare i figli. Adesso è gigantesca anche la sua ricchezza (la Puma lo sponsorizza con il contratto più oneroso della sua storia). Difficile immaginare una conversazione sentimentale con Rumelu, ma si può star certi che a lui non mancheranno le parole, visto che parla ben sette lingue: francese, olandese (essendo nato nelle Fiandre), inglese, tedesco, portoghese, spagnolo e italiano. Gigantesco anche nel vocabolario.