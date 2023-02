Classifica Fantasanremo 2023 prima serata: i punteggi ottenuti dai cantanti

La prima serata di Sanremo 2023 si è conclusa e ha già delineato una prima classifica parziale dei 14 cantanti che si sono esibiti, con Marco Mengoni al primo posto, Elodie al secondo e Coma_Cose al terzo. Parallelamente a quella ufficiale, c’è però un’altra classifica, quella del Fantasanremo, che centinaia di migliaia di persone stanno monitorando per capire quanti punti hanno conquistato le loro squadre. Qui il podio è ben diverso da quello della gara canora, con Mr. Rain che ha scavalcato tutti e ottenuto 65 punti.

La classifica del Fantasanremo dopo la prima serata del Festival 2023

Esibitosi con la sua Supereroi, il rapper di Desenzano del Garda ha ottenuto diversi bonus che l’hanno portato in vetta alla classifica del gioco virale: 10 i punti per aver suonato uno strumento, 15 per essersi improvvisato performer sul palco, 5 per essere stato presentato da un co-conduttore, altri 5 per aver ringraziato dopo la sua esibizione, 10 per aver menzionato la data del suo tour (bonus Ticketone), 10 per l’abbraccio dopo aver cantato (bonus Lavazza) e altri 10 per aver interpretato parte del suo brano sulle scale. Quest’ultima azione gli è però costata anche un malus di 5 punti per essersi seduto sui gradini.

Sul secondo gradino del podio troviamo poi Colla Zio, al terzo posto Coma_Cose e al quarto Mara Sattei. In realtà hanno preso gli stessi punti, 45, ed è solo una questione di ordine alfabetico a determinare l’ordine in classifica. La band, tra gli altri, può vantare il bonus del batti cinque con Gianni Morandi (10 punti) e quello, sponsorizzato da Lavazza, che si dà a chi si esibisce dopo mezzanotte (5 punti). Il duo, al Festival con il brano L’addio, ha invece guadagnato punti grazie ai baci al pubblico (10 punti), al bacio sulla bocca (10 punti) e all’outfit luminoso (5 punti). Infine Mara Sattei ha conquistato il bonus dei baci al pubblico (10 punti), quello per essere stata l’ultima artista ad esibirsi (10 punti) e quello per l’abbraccio post-esibizione (10 punti).

L’ordine completo

Questa la classifica completa:

1) Mr.Rain (65 punti)

2-3-4) Colla Zio, Coma_Cose, Mara Sattei (45 punti)

5-6-7) Gianluca Grignani, I cugini di Campagna, Leo Gassman (40 punti)

8-9-10-11) Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni, Olly (35 punti)

12-13-14) Ariete, Elodie, Ultimo (25 punti)