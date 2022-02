Sabbia bianca, il suono delle onde e magari un cocktail in mano. Se anche voi sognate di rilassarvi comodamente su una spiaggia, ecco la lista ideale. Tripadvisor, celebre piattaforma per recensioni di hotel, ristoranti e locali di tutto il mondo, ha pubblicato la classifica The Best of the Best Beaches, letteralmente “Il meglio delle migliori spiagge”. Dominano Caraibi e Brasile, unica nazione presente con tre località diverse, ma c’è spazio anche per un po’ di Italia. Al decimo posto infatti compare Lampedusa con la sua spiaggia dei Conigli. Grande assente invece la prima classificata dello scorso anno, l’australiana Whitehaven Beach.

LEGGI ANCHE: I nuovi alberghi di lusso che apriranno nel 2022

Le 10 spiagge più belle del mondo, per Tripadvisor c’è Lampedusa

1. Grace Bay Beach, Isole Turks e Caicos

Sabbia bianca e acqua limpida rendono da anni Grace Bay Beach uno dei luoghi più incantevoli del pianeta. Vincitore indiscusso del Traveller’s Choice Beaches, questa località si trova su Providenciales, base di partenza per visitare le isole Turks e Caicos a sud-est delle Bahamas. Celebre per i suoi resort di lusso e i ristoranti stellati, consente esperienze di ogni genere tra cui escursioni in catamarano, viaggi in barca al tramonto e sessioni di snorkeling per ammirare la bellezza del fondale marino.

2. Playa de Varadero, Cuba

Secondo posto per la prima località del Mar dei Caraibi, la Playa de Varadero di Cuba. Nota anche come Playa Azul, la spiaggia azzurra, è una delle più famose dell’isola e ospita hotel e ristoranti di prim’ordine, tra cui l’Hotel Meliá las Antillas e il Blau Varadero Hotel Cuba. Numerose anche le attività disponibili, dal beach volley alle gite in motoscafo, passando per il surf, il windsurf e lo sci nautico.

3. Turquoise Bay, Australia

Una delle spiagge incontaminate più belle del mondo a due passi dalla barriera corallina. Così parlano gli utenti di Tripadvisor per presentare l’australiana Turquoise Bay, nella contea di Exmouth. Oltre alla possibilità di noleggiare canoe e strumentazione per lo snorkeling, gli utenti segnalano la possibilità di entrare in contatto con le tartarughe della barriera corallina di Ningaloo, patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco che ospita anche diverse colonie di delfini.

4. Quarta Praia, Brasile

Acqua calda, relax e sabbia finissima. Così gli utenti di Tripadvisor definiscono Quarta Praia, la prima delle tre località brasiliane presenti in classifica. Fra le attrazioni, molto gettonato il tour dell’intera isola Morro De São Paulo che consente di nuotare fra le onde, rilassarsi a bordo di una piccola barca e godersi persino una piccola escursione in motoscafo. Encomio degli utenti anche per i ristoranti, dal Canoa al Maré Bar & Grill.

5. Eagle Beach, Aruba

A metà della top ten c’è invece Eagle Beach, località incontaminata di Aruba, piccola isola nel sud del Mar dei Caraibi a 25 chilometri a largo del Venezuela. Qui è possibile ammirare i celebri Fofoti tree, alberi simbolo della zona conosciuti per la loro singolare forma inclinata. Lo spettacolo maggiore però avviene tra febbraio e settembre, periodo in cui si verifica la deposizione e la schiusa delle uova di numerose specie di tartarughe. Trovarsi nel posto giusto coincide con l’assistere a uno spettacolo naturale senza prezzo.

6. Radhanagar Beach, Isola Andamane

Shooting fotografici, immersioni subacquee a contatto con la natura e avventure in kayak. Sono queste le principali attrazioni di Radhanagar Beach, location dell’isola di Havelock nelle Andamane, a est dell’India. Si tratta di uno dei posti migliori dove ammirare il fenomeno della bioluminescenza, ossia quando gli organismi viventi come insetti o funghi emanano luce attraverso particolari reazioni chimiche. Ideale per gli appassionati di storia invece il tour sulle orme dei colonizzatori giunti in passato per il tè e alla ricerca dei monasteri religiosi dell’isola.

7. Baia do Sancho, Brasile

Prima in classifica nel 2020, Baia do Sancho è quest’anno scivolata al settimo posto delle spiagge più belle del mondo. La lingua di sabbia sull’isola di Fernando de Noronha rappresenta però ancora oggi per gli utenti di Tripadvisor uno dei posti migliori per immergersi, mentre la terraferma ospita i luoghi di nidificazione delle tartarughe caretta caretta. Fra escursioni nella natura e tour in barca, c’è l’imbarazzo della scelta. In ambito culinario, fra i ristoranti prediletti ci sono Barraca dos gemeas e Punto da Cacimba.

8. Trunk Bay Beach, Isole Vergini

Ancora Caraibi fra le spiagge più belle del mondo con Trunk Bay Beach, location da sogno delle Isole Vergini, ad est di Porto Rico. L’area ospita un quarto di miglio, circa 400 metri, di sabbia bianca finissima, fiore all’occhiello del National Park Service. Popolare Watermelon Cay, destinazione perfetta per gli amanti dello snorkeling. Dopo un ingresso nella roccia è possibile proseguire lungo un tratto guidato per ammirare stelle marine e specie tropicali come pesci pappagallo e pesci chirurgo.

9. Baía dos Golfinhos, Brasile

Al nono posto delle spiagge più belle del mondo Baía dos Golfinhos, terza località del Brasile in classifica. Adagiata sul litorale dello Stato Rio Grande do Norte, circa 50 chilometri a sud di Natal, è un’autentica finestra che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Gli utenti di Tripadvisor segnalano che è impossibile passare un giorno senza ammirare i delfini, grandi amanti delle acque calde e tranquille della zona. Tante le opzioni per divertirsi, dalle gite in quad alle corse in teleferica, e per mangiare come Sofi Bistrot e Oba Yabisoka per un’eccezionale cucina giapponese.

10. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

Chiude la top ten la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che però può fregiarsi del titolo di più bella d’Europa in quanto unica rappresentante del vecchio continente. Situata nella parte sud-ovest dell’isola pelagia, sorge all’interno di una baia ed è, a dispetto del suo nome, il regno del gabbiano reale. Il nome “Spiaggia dei Conigli” sarebbe attribuibile, secondo alcuni, all’ammiraglio Smith che nei primi anni dell’Ottocento parlò di Rabit Island. Il termine fu tradotto dall’inglese, anche se probabilmente fa riferimento all’arabo traducibile con “legame”. Relax e tintarella sono l’ideale, mentre per il settore culinario gli utenti suggeriscono Onda Blu Punto Ristoro e la Trattoria Pizzeria da Nicola.