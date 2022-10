Da House of Dragon a Gli Anelli del Potere, le 10 serie tv più costose di sempre

Il Trono di Spade, The Crown, Gli Anelli del Potere. Cos’hanno in comune queste serie tv? Alto numero di spettatori, un cast di qualità, storie avvincenti, ma non solo. A unire le produzioni HBO, Netflix e Amazon Prime Video è anche l’elevato costo di produzione. Negli ultimi anni, lo streaming si è imposto sul cinema, attirando sempre più l’attenzione degli spettatori. Spin-off di saghe cult, adattamenti di best seller da milioni di copie e presenza delle star di Hollywood hanno dato vita a un’era fiorente con produzioni di qualità sempre più alta e, naturalmente, più costose. Collider e Imdb hanno stilato la classifica delle 10 serie tv più care della storia, piena di certezze e qualche sorpresa. Ogni dato corrisponde alla spesa in dollari per singolo episodio, non a quella totale del progetto.

Le 10 serie tv più costose della storia della televisione

10. Halo (10 milioni a episodio), la serie tv tratta dal celebre videogioco Xbox

Sempre più franchising videoludici di successo stanno approdando sul piccolo schermo. Il prossimo anno arriverà The Last of Us su HBO (in Italia su Sky), ma anche Assassin’s Creed e Horizon su Netflix e God of War su Prime Video. Non sorprende dunque che Halo, adattamento di Paramount+ del gioco Xbox occupi un posto in classifica. Con 10 milioni di dollari a puntata, vanta fra Steven Spielberg fra i produttori e una trama fedele all’originale. Racconta infatti la lotta fra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e l’alleanza aliena dei Covenant. Protagonista è il soldato Master Chief con la fedele assistente virtuale Cortana.

9. The Crown (13 milioni), alti costi di produzione per trucco e costumi

Come riporta Collider, i drammi storici richiedono solitamente un copioso budget di produzione. Costumi, set, acconciature e trucco fedeli alla realtà storica necessitano di cura e attenzione massima. Discorso simile per la scelta degli attori, quanto più possibile simili alle controparti reali. Fra le più costose indubbiamente c’è The Crown, serie Netflix sulla corona inglese di cui si attende la quinta e ultima stagione. Imdb riporta una spesa di 13 milioni di dollari a puntata, giustificata da numerosi premi per trucco e cast.

8. Il Trono di Spade (15 milioni), la serie dei record di HBO solo ottava

Un fenomeno culturale. Potrebbe essere questa la definizione migliore per Il Trono di Spade (Game of Thrones), adattamento HBO dei romanzi fantasy di George Martin. Dopo aver fatto incetta di premi agli Emmy, la serie si è conclusa con l’ottava e assai discussa stagione nel 2019. Il costo di produzione è cresciuto di pari passo con il successo. Imdb riporta una spesa di 5-6 milioni a episodio per la prima stagione, soprattutto per lo spostamento nelle suggestive location. Ben 15 i milioni spesi per ognuna delle ultime sette puntate.

7. See (15 milioni), per il set prosciugato un intero villaggio

L’umanità ha perso la vista nel futuro distopico di See, serie tv di Apple Tv+ con Jason Momoa. Due giovani soltanto ne hanno il dono nel mondo, ma il resto della popolazione li considera eretici. Regista del progetto è Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa al cinema per la saga Hunger Games. Secondo Imdb, la serie ha avuto un costo di 15 milioni di dollari per episodio, spesa riconducibile ai grandi nomi di cast e troupe, ma anche al set di Vancouver. La produzione ha prosciugato un intero lago per costruire da zero il villaggio principale della narrazione.

6. The Mandalorian (15 milioni), lo spin-off di Star Wars con tecnologia all’avanguardia

Negli ultimi anni Disney+ ha riscosso enorme successo nel mondo dello streaming, tanto da superare nel 2022 gli abbonati di Netflix. Fondamentale è stato il supporto di The Mandalorian, spin-off di Star Wars e fra le prime serie originali della piattaforma. Sequel del film Il ritorno dello Jedi, vede un cacciatore di taglie (Pedro Pascal) in viaggio con un piccolo Yoda per raggiungere la sua stirpe. La spesa, secondo i dati Imdb, è stata di 15 milioni di dollari a puntata, giustificata dalle tecnologie di ripresa. Niente green screen, che in genere sovrappone gli attori a un mondo digitale. Disney ha usato l’innovativo StageCraft, sistema che immerge l’interprete in un ambiente virtuale per mezzo di grandi schermi LED.

5. The Pacific (20 milioni), la miniserie più costosa di tutti i tempi

Steven Spielberg in produzione, Tom Hanks fra gli interpreti e Hans Zimmer alla colonna sonora. Bastano questi tre nomi per giustificare i 20 milioni di dollari spesi per un episodio di The Pacific, la miniserie più costosa di sempre. La trama racconta gli scontri fra giapponesi e americani a Peleliu, sull’isola di Palau nel Pacifico, durante la Seconda guerra mondiale. Vero show televisivo su grande scala, ha richiesto ingenti esborsi di denaro per la rappresentazione fedele e accurata dei combattimenti militari.

4. House of the Dragon (20 milioni), tanta CGI per lo spin-off di Game of Thrones

Se Il Trono di Spade si è piazzata solo ottava, ben più alta è la posizione dello spin-off House of the Dragon. Attualmente in onda per l’Italia su Sky (con finale di stagione il 24 ottobre), è costato ad HBO ben 20 milioni di dollari a puntata. Le pretese più alte dovute al successo della serie originale hanno spinto la produzione a impiegare maggiori risorse per la realizzazione e il casting, tra cui figurano Emma D’Arcy e Matt Smith. Imdb giustifica la somma soprattutto con un massiccio impiego di computer grafica per la realizzazione dei draghi e delle location.

3. Marvel Cinematic Universe (25 milioni), l’impatto dei fumetti sulle serie tv

Avengers Endgame vanta numeri che fino a qualche decennio fa sarebbero stati impensabili. Il budget ammonta a 400 milioni di dollari, mentre gli incassi hanno abbattuto il muro dei 2 miliardi. Non sorprende che l’impatto sul piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe sia stato altrettanto costoso. Collider e Imdb confermano che Disney ha speso 25 milioni di dollari per ogni episodio di WandaVision, Loki, Falcon & Winter Soldier e Hawkeye. Un flusso costante di contenuti che ha visto la partecipazione di star del cinema come Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen e Jeremy Renner, solo per citarne alcuni.

2. Stranger Things 4 (30 milioni), azione e scene da grande schermo

Medaglia d’argento per la serie tv Netflix Stranger Things, con 30 milioni di budget per ogni episodio della quarta stagione. Ambientata negli Anni 80, segue le vicende di un gruppo di amici alle prese con il Sottosopra. Nel mezzo anche cospirazioni russe, strutture governative segrete e varie spedizioni militari. Ragione dell’ingente costo per ogni puntata risiede principalmente nella durata di 90 minuti, praticamente un film. CGI, scene d’azione e location multiple hanno poi confermato la necessità di massicci investimenti, ripagati dal successo in termini di visualizzazioni.

1. Gli Anelli del Potere (58 milioni), il record della serie Amazon Prime

In vetta non poteva che esserci Gli Anelli del Potere, prequel de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Con 465 milioni di budget (circa 58 per ognuna delle otto puntate), la serie di Amazon Prime ha doppiato il costo della trilogia cinematografica di Peter Jackson, per cui ne furono spesi “appena” 281 ad inizio Anni Duemila. Ambientata migliaia di anni prima, porta gli spettatori nei reami incantati di Khazad-dum e Lindon oltre che sull’isola mitica di Numenor. Set sontuosi in Nuova Zelanda, costumi ricercatissimi e tecnologie all’avanguardia hanno permesso alla serie di ottenere il primato come progetto più visto del 2022.