Da Bad Bunny a Taylor Swift, i 10 migliori album del 2022

Billboard, massima rivista statunitense dedicata al mondo musicale, ha stilato la personale classifica dei 50 migliori album del 2022. E non mancano le sorprese. Solo 42esimo Born Pink, secondo disco delle Blackpink, artiste dell’anno per il Time. Tre posizioni più avanti Demi Lovato con il personalissimo Holy Fuck, con cui l’ex stellina Disney ha lasciato il pop per abbracciare il rock. Sonorità aggressive soltanto alla posizione numero 23 dove stanziano gli Arctic Monkeys con il loro The Car (il prossimo anno saranno in concerto a Milano e Roma). Non va oltre l’11esimo posto invece Lizzo, il 2 marzo al Mediolanum Forum, con il suo album Special contenente i singoli Girls e About that Time. Del tutto assente invece l’Italia, che a livello internazionale sta però dominando i live dei Maneskin, il cui nuovo disco Rush uscirà solo il 20 gennaio 2023. Ecco nel dettaglio le prime 10 posizioni.

I 10 migliori album del 2022 secondo Billboard

10. Wet Leg, l’incredibile debutto del duo indie-rock britannico

L’isola di Wright ha un altro motivo per essere famosa nel mondo. Culla della preistoria britannica, dato che ospita alcuni fra i fossili di dinosauri più importanti sul pianeta, è anche luogo di nascita di un nuovo gruppo musicale. Si tratta delle Wet Leg, duo al femminile inglese che ha ottenuto la ribalta quest’anno con l’album di debutto omonimo. Billboard le ha premiate con il decimo posto grazie ai loro riff post-punk e ottimi testi in grado di avvicinarsi alle persone in difficoltà. Sugli scudi il singolo d’esordio Chaise Logue.

9. Omar Apollo, un successo capace di sfruttare TikTok

Altro album d’esordio per la posizione numero nove. Si tratta di Ivory, primo disco di Omar Apollo, cantante statunitense di origine messicana. Classe ’97, ha iniziato sulle piattaforme streaming SoundCloud e Spotify, fino ad arrivare alla prima pubblicazione. I brani enfatizzano il suo forte stampo queer unendo le sonorità di matrice ispanica e la pura tradizione R&B. Fondamentale per il suo successo è stato TikTok, vettore ideale per espandere a livello capillare la musica nel nuovo millennio.

8. The Weeknd, il viaggio radiofonico verso l’aldilà con Jim Carrey

Negli ultimi anni il successo di The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye, è stato inarrestabile. Nel 2021 ha cantato nell’halftime show del Super Bowl e ha scritto una pagina fondamentale della musica. La sua Blinding Lights è infatti la miglior canzone Billboard Hot 100 di tutti i tempi. Quest’anno è tornato con brani che hanno dominato radio e piattaforme online, da Take my Breath a Sacrifice. Il tutto coronato dal disco Dawn FM, una sorta di viaggio edonistico e musicale che accompagna il defunto nell’aldilà. Tante le collaborazioni, dagli Swedish House Mafia a Lil Wayne fino a Jim Carrey.

7. Steve Lacy, funk e new wave per il ragazzo della California

«Di buon carattere e amareggiato». Così Billboard definisce Steve Lacy, artista californiano classe 1998 che quest’anno ha ottenuto la ribalta con l’album Gemini Rights. I brani si caratterizzano per forti toni dal ritmo funk e new wave, facendo leva anche su testi taglienti e profondi. È il caso del singolo di apertura, Static, ma anche della chiusura Give You the World. L’artista ha ricevuto quattro nomination ai Grammy Awards, tra cui anche il miglior album R&B contemporaneo. Non sarà però concorrente dei Maneskin, inseriti nella categoria “Miglior nuovo artista”.

6. Harry Styles, l’ex One Direction da classifica

Quindici settimane. È il tempo trascorso in vetta alla classifica di Billboard da As It Was, singolo che ha solo confermato l’enorme successo di Harry Styles. L’ex membro degli One Direction e idolo dei teenager ha messo a segno un altro colpo nella sua carriera grazie a Harry’s House, sua terza pubblicazione da solista dopo i cinque dischi con la boyband. Quest’anno si è preso numerose soddisfazioni anche nel cinema, dove è stato protagonista di Don’t Worry Darling e My Policeman. Il 22 luglio 2023 sarà in Italia per un concerto alla RCF Arena di Campovolo, la “casa” di Ligabue.

5. Rosalia, il concept album incoronato dalla critica

Sin dal suo debutto musicale nel 2013, Rosalia ha occupato le posizioni più alte delle classifiche reggaeton e generali di tutto il mondo. Il suo terzo album, Motomami, ha ottenuto un enorme successo non soltanto fra i suoi fan, ma anche nella critica. Con un punteggio di 94 su 100 su Metacritic e recensioni positive anche su quotidiani come il Wall Street Journal, la stampa ha impiagato paragoni pesanti con Madonna. Le 16 tracce, tra cui spiccano Saoko e La Fama, compongono un concept album che ripercorre le emozioni che l’artista ha provato nella realizzazione del disco stesso.

4. Kendrick Lamar, il ritorno discografico del rapper Premio Pulitzer

I suoi fan hanno dovuto aspettare 1855 giorni (oltre cinque anni), ma sono stati ben ripagati. Questo il tempo intercorso fra Damn e Mr. Morale & The Big Steppers, nuovo album del rapper Kendrick Lamar. Autore dell’acclamata soundtrack del film Black Panther, con cui ha ottenuto una nomination agli Oscar, ma soprattutto vincitore di un Pulitzer per la musica, è considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre. Lo testimoniano 14 Grammy, sei Billboard e vari riconoscimenti. Quest’anno ha rilasciato un disco introspettivo dove hanno trovato posto i suoi problemi con il padre e traumi adolescenziali.

3. Taylor Swift, l’artista che ha mandato in tilt il sito Ticketmaster

Poche settimane fa, negli Stati Uniti il sito di rivendita Ticketmaster è andato in tilt. Motivo? L’irrefrenabile richiesta di biglietti per il The Eras Tour della popstar Taylor Swift. Il Ceo della società, che ha annunciato uno stop alle vendite, ha parlato di una richiesta straordinaria per 14 milioni di tagliandi, capaci di riempire 900 stadi. Questa la presentazione per Midnight, nuovo album della popstar dei record con la virale Anti Hero. Artista donna con più settimane nella classifica di Billboard, vanta già 970 premi in carriera tra cui i recenti EMA’s e AMA’s Awards.

2. Beyoncé, il ritorno di Queen B dopo sei anni di assenza

«Ogni volta che Beyoncé pubblica nuova musica, è un evento». Così Billboard ha giustificato il secondo posto in classifica per Renaissance, settimo album da solista per l’ex Destiny’s Child. Nel disco trovano posto temi differenti, dall’eterna lotta tra bene e male all’amore sensuale con altrettanti generi musicali. Si va dalla dance di Break My Soul al disco-funk di Good Times fino alla danza vogueing Anni ’80. Queen B è pronta a un nuovo tour negli stadi, anche se ancora non si sa nulla per una tappa italiana.

1. Bad Bunny, l’artista da 10 miliardi di stream su Spotify

Il primo posto non poteva che essere suo. Con Un Verano Sin Ti, Bad Bunny ha letteralmente dominato la scena musicale mondiale del 2022. L’album vanta una tracklist di 23 brani, di cui 22 sono entrati in classifica la stessa settimana dell’uscita. Per 13 settimane consecutive ha mantenuto la vetta della Billboard 200, che tutt’ora detiene. Spiccano però gli oltre 10 miliardi di stream su Spotify, un numero che ha reso l’artista portoricano e alfiere dell’urban latino una vera icona globale.