Clarence Gilyard Jr morto a 66 anni: addio alla star di Walker Texas Ranger

Clarence Giilyard Jr è morto dopo una lunga malattia. L’attore è stato un simbolo degli anni Ottanta e Novanta per Walker Texas Ranger, Matlock e Die Hard – Trappola di cristallo. Nell’ultima parte della sua carriera, l’attore era docente di Cinema e Teatro presso il College of Fine Arts. L’Università del Nevada ne ha dato la notizia in un comunicato stampa. La seconda carriera di Clarence era iniziata nel 2006.

Clarence Gilyard Jr: l’attore di Walker Texas Ranger e Die Hard è morto

Dopo essere passato dal cinema negli anni Ottanta, il successo lo porta sul piccolo schermo. Qui interpreta per molti anni il ruolo del vicesceriffo James Trivette, senza contare il ruolo precedente in Matlock, dove interpretava l’investigatore privato Conrad McMasters. Il padre di Clarence era un militare della US Air Force. Era nato nella vigilia di Natale del 1955. Dopo il liceo, aveva scelto di intraprendere la strada del padre, ma con scarso successo.

Dopo un ruolo in Il mio amico Arnold del 1981 e in altre serie dello stesso tenore, ebbe la svolta con il ruolo di investigatore privato di Matlock. Lasciò il ruolo solo nel 1993, quando gli fu proposto di interpretare il ruolo di Trivette accanto a Chuck Norris. Nel 2005, la serie cult diventa un film.

La carriera

Era stato anche il secondo pilota Marcus Sundown Williams nel primo Top Gun. Nel 2010 mantiene la carriera di attore, anche se ha già iniziato a insegnare da qualche anno. «Il mio manager non è poi così contento che io non sia spesso sul set, ma l’università è semplicemente troppo divertente. E una volta che inizi un semestre e incontri quelli studenti, è come fare una serie TV» aveva detto allora in un’intervista.

Si era sposato due volte e aveva avuto quattro figli.