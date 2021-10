Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, Lewandowski Pallone d’Oro

Il quotidiano spagnolo Marca ha pubblicato la classifica finale del premio annuale, assegnato dalla rivista France Football e riservato al miglior calciatore di una squadra europea: il Pallone d’Oro 2021 andrà a Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Le votazioni di giornalisti, capitani e allenatori delle nazionali si sono chiuse la scorsa settimana e il premio sarà ufficialmente assegnato il prossimo 29 novembre.

Pallone d’Oro 2021, la top ten

Lewandowski primo con 627 voti, dietro di lui Lionel Messi e Karim Benzema sul gradino più basso del podio. Poi Mohamed Salah al quarto posto e solo al quinto il “nostro” Jorginho, dato tra i grandi favoriti fino a pochissimo tempo fa. La top ten dell’edizione 2021 continuerebbe poi con Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Kevin de Bruyne. Undicesimo Gianluigi Donnarumma, tredicesimo Giorgio Chiellini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Lewandowski (@_rl9)

Pallone d’Oro 2021, perché Lewandowski

Il Pallone d’Oro 2021 a Lewandowski non sarebbe solo un risarcimento per l’edizione 2020, che avrebbe vinto al 100 per cento se il premio non fosse stato cancellato causa Covid-19. Dopo lo stop forzato delle competizioni, alla ripresa delle partite il suo Bayern Monaco vinse tutto quello che c’era da vincere: Bundesliga, coppa di Germania, Champions League e Supercoppa Europea, ovviamente grazie alla vena realizzativa del bomber polacco. In questo 2021, Lewandowski ha vinto un altro campionato tedesco e sta continuando a segnare senza sosta nella stagione calcistica iniziata da poco: ad oggi sono 17 le reti in 14 presenze con il Bayern Monaco.

Pallone d’Oro 2021, i grandi delusi

Niente da fare, almeno secondo Marca, per l’italobrasiliano Jorginho, vincitore della Champions League con il Chelsea e di Euro 2020 con la nazionale azzurra. In ottica Italia, era lui la grande speranza. L’altro grande favorito, stando almeno ai criteri di assegnazioni (valore le giocatore, prestazioni individuali, vittorie), era Lionel Messi, recentemente passato dal Barcelona al PSG, capace di vincere finalmente la Copa America con l’Argentina: per lui sarebbe stato il settimo sigillo. Non c’è niente di certo, ma la fonte è attendibile: fu sempre Marca, nel 2018, ad annunciare con largo anticipo la vittoria del croato Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, il primo e finora l’unico capace di spezzare il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo che va avanti dal 2008.