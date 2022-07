Claire Fanget, chi è la futura direttrice delle risorse umane di Renault

Già direttrice per le risorse umane al Cluster Europa e alla funzione Vendite e Marketing Renault Mondo, 50 anni e plurilaureata: è questo l’identikit di Claire Fanget, che dal primo settembre sarà la nuova direttrice delle risorse umane del gruppo Renault.

Claire Fanget: chi è

Claire Fanget entra nel Comitato di Direzione di Renault sotto la responsabilità del CCO Fabrice Cambolive e riportando a François Roger, Direttore Risorse Umane, Ambiente di Lavoro e Organizzazione del Gruppo Renault. Così il gruppo automobilistico offre una nuova immagine, mettendo al centro una donna che ha dimostrato grandi potenzialità nel suo percorso di carriera e nel suo ramo di studi.

Infatti, dopo un Master in Risorse Umane presso l’Università di Rouen nel 1995, la Fanget entra in Renault l’anno successivo per non abbandonarla mai più. In azienda, Claire inizia a lavorare nelle risorse umane negli stabilimenti dove si producono i nuovi modelli della casa automobilistica riportando ottimi risultati, tanto che nel 2008 diventa direttrice di diversi rami della Renault (sempre nell’ambito delle risorse umane).

Claire Fanget: secondo avanzamento di carriera in un anno

Per Claire Fanget è il secondo avanzamento di carriera in solo un anno. Infatti, nel 2021, aveva assunto il ruolo di direttrice delle risorse umane in due rami strategici per l’azienda: il Cluster Europa e la funzione Vendite e Marketing Renault Mondo. Ora, i suoi risultati la premiano ancora una volta con la direzione dell’intero marchio. L’incarico partirà il prossimo 1 settembre, ma è già tutto pronto per il suo arrivo.

La notizia è passata sui maggiori canali di informazione Motori e la stessa Renault l’ha resa nota in un comunicato stampa ufficiale, con una foto che ritrae la nuova direttrice sorridente e pronta a svolgere il suo nuovo incarico. Per il marchio è un momento di grandi cambiamenti con il passaggio al motore elettrico e serviranno risorse umane nuove per poter aumentare la competitività.