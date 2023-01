Claire Danes e Hugh Dancy aspettano il terzo figlio

Il portavoce di Claire Danes e Hugh Dancy conferma che la coppia aspetta il terzo figlio alla rivista People. La coppia – lei 43 e lui 47 – hanno già due figli. Il primo si chiama Cyrus e ha 10 anni e l’altro Rowan, che ha 4 anni. I due si erano conosciuti nel 2006, durante le riprese di Evening. Nel 2009 si sono prima fidanzati e poi sposati. La famiglia abita a New York. Il matrimonio si era tenuto in Francia.

Claire Danes e Hugh Dancy verso il terzo figlio

«Mi piace il matrimonio. Mi sento molto sicuro. Aiuta quando sei innamorato della persona con cui sei sposato. A volte lo guardo e penso: ‘Sei davvero bello’. Mi fa stare bene e mi rende felice» aveva raccontato l’attrice ai microfoni di The Sun qualche anno dopo la loro unione.

L’attrice è in nomination per il Golden Globe. I due hanno partecipato alle anteprime di Fleishman Is In Trouble e Downton Abbey: A New Era.

Il ruolo mancato in Titanic

«Credo che mi fossi resa conto che accettando quel ruolo sarei andata vicino a quel livello di fama, e semplicemente non ce l’ho fatta. Non era quello che volevo. Avevo le idee chiare al riguardo. Non ero in conflitto con me stessa. Mi avrebbe catapultato in un mondo che non avrei saputo affrontare in quel momento. Dovevo prima crearmi delle basi molto più solide» ha raccontato l’attrice in un’intervista del 2020.

Il riferimento è al ruolo di Rose nel film di Titanic che l’attrice aveva poi rifiutato. «Non ricordo esattamente se mi fosse stata formalmente offerta la parte, ma c’era un forte interesse nei miei confronti. Avevo appena finito di girare quest’epica romantica con Leo a Mexico City, che era dove avrebbero poi girato Titanic. E semplicemente non era qualcosa che mi sentivo in grado di affrontare» precisò l’attrice allora.