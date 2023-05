Civitanova, Salima morta investita dal treno: stava raccogliendo un oggetto sui binari

Tragedia a Civitanova, una donna è morta dopo essere stata investita sui binari da un treno. Salima, questo il nome della vittima di soli 20 anni, si era spinta sui binari per raccogliere un oggetto ed è stata travolta dal mezzo in arrivo.

La dinamica dell’incidente di Salima a Civitanova

Dramma ieri all’alba nella città di Civitanova Marche dove ha perso la vita Salima El Montassir, 20 anni, di origine marocchina ma cittadina italiana. Aveva attraversato i binari per recuperare un oggetto ed è stata travolta da un treno merci. Era con un coetaneo, anche lui marocchino, testimone dell’incidente. Per questa ragione, il ragazzo è stato ascoltato per qualche ora negli uffici del Commissariato di polizia, dove ha fornito agli agenti il racconto della morte drammatica della 20enne. I due ragazzi hanno scavalcato la recinzione per poi recuperare un effetto personale che le era caduto oltre i binari. Successivamente, Salima è tornata indietro proprio mentre transitava, alle 5:15, il treno merci partito da Bari e diretto a Milano e non è riuscita ad evitare il treno, lungo le rotaie del tratto sovrastante il sottopassaggio di via Buozzi/Cecchetti. Il racconto del giovane ha fatto tramontare l’ipotesi del suicidio.

Le indagini degli agenti

La ricostruzione dei fatti, fornita dall’amico, è stata acquisita e confrontata anche con le immagini delle telecamere della videosorveglianza, che sono state prese in visione dalla polizia, importanti per capire meglio l’accaduto e ricostruire gli ultimi momenti di vita della ventenne, identificata immediatamente perché aveva con sé i documenti di identità e domiciliata a Civitanova da qualche tempo, per motivi di lavoro. Al giovane non è stato contestato nulla e non ci sono indagati nella vicenda, mentre la Procura di Macerata non ha stabilito nessuna ordinanza in merito all’autopsia da effettuare sul corpo della ventenne. Disagi ieri mattina al traffico ferroviario lungo la tratta adriatica con rallentamenti.