Città universitarie: vince Londra, lontane Roma e Milano

Tra 140 città studentesche con oltre 250mila abitanti, è Londra a laurearsi come migliore metropoli universitaria al mondo. La capitale del Regno Unito ha trionfato nella decima edizione del QS Best Student Cities, la classifica messa a punto dall’analista globale Quacquarelli Symonds, che si occupa di formazione universitaria e manageriale. A confronto 140 città di tutto il mondo, comprese due italiane, Roma e Milano. E l’Italia nel decimo anno di ranking perde posizioni, ben distante dal podio.

La classifica: Londra al primo posto per il quarto anno di fila

Andando alla classifica, Londra si conferma la migliore città universitaria per la quarta edizione consecutiva. Soltanto due le città italiane presenti: Milano, che si posiziona al 48esimo posto, e Roma, scesa alla 74esima posizione. Rispettivamente sono scivolate di due e cinque posti in graduatoria. Sul podio ci sono anche Monaco di Baviera e Seul, finite a pari merito. La top 10, invece, vede l’ingresso di Edimburgo, decima dietro a Zurigo e Melbourne, che completano la top 5, Berlino, Tokyo, Parigi e Sydney.

Come si forma la classifica

Quacquarelli Symonds mette a confronto 140 città con una popolazione di almeno 250mila abitanti e con almeno due atenei presenti nel QS World University Rankings. Anche per questo l’Italia ha soltanto due città partecipanti, Roma e Milano, sia per le dimensioni sia per il numero di università. Si tiene conto di un sondaggio a cui hanno partecipato 98mila tra futuri studenti ed ex universitari, le cui opinioni vengono messe insieme per formare vari parametri. Si parla intanto di un indice di desiderabilità della singola città, a cui si rapportano le voci di chi ci ha abitato e studiato. Si mettono a confronto i servizi, il costo della vita, la sicurezza e quanto facilmente trovano lavoro i neo-laureati. Roma e Milano dovranno migliorare per insidiare la top 10.