Città segrete, stasera su Rai3 Corrado Augias presenta Torino

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di divulgazione storica e culturale di Corrado Augias. L’episodio di stasera 21 gennaio, come sempre alle 21.50 su Rai3 dopo Le Parole di Massimo Gramellini, si concentrerà sulla città di Torino. Si tratta della terza puntata della quinta edizione, che negli appuntamenti inaugurali delle scorse due settimane aveva presentato New York. Il conduttore camminerà per le strade e le piazze della città, accompagnando lo spettatore alla scoperta dei monumenti più significativi. Si andrà al Museo Egizio e alla Mole Antonelliana, intervallando alcuni momenti in uno studio virtuale per ricostruire a livello tridimensionale le meraviglie del capoluogo piemontese. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile guardare anche le puntate e le stagioni precedenti on demand.

Città segrete, le anticipazioni sulla puntata a Torino di stasera 21 gennaio 2023 su Rai3

Nella puntata del programma dedicata a Torino, Corrado Augias cercherà di dare una lettura storica, ma anche politica e letteraria della città. Come da tradizione, ogni monumento, strada e viuzza presente nella narrazione consentirà di ricordare personaggi e figure che ne hanno permeato la storia. Si potrà così dare uno sguardo al periodo del Risorgimento, quando Torino ricoprì anche il ruolo di capitale del Regno d’Italia. E ancora, spazio all’industria automobilistica con la Fiat che ha consentito alla città di acquisire l’immagine internazionale che ancora oggi mantiene nel settore. Il racconto di Città segrete consentirà agli spettatori di scoprire lati meno noti di grandi personalità come Camillo Benso di Cavour e Rita Levi Montalcini. Augias si calerà anche in uno studio virtuale che, tra oggetti in tre dimensioni e mappe digitali, si “affaccerà” sullo skyline della città.

#CorradoAugias "#NewYork città contraddittoria, ma con una dote che la rende unica: la forza, la febbrile vitalità, l’orgoglio di superare il passato per guardare sempre avanti." Ci rivediamo sabato prossimo con l'ultima puntata di #CittàSegrete #Rai3 Visiteremo insieme #Torino pic.twitter.com/0ZvEPYpQ6J — Rai3 (@RaiTre) January 14, 2023

Grazie alle anticipazioni, si possono conoscere le location che saranno interessate dalla puntata. Si andrà al Museo Egizio che, per quantità e valore dei reperti, è il più importante al mondo dopo quello del Cairo. E ancora, spazio alla descrizione della Mole Antonelliana dove, come sottolinea lo stesso Augias, «ha avuto inizio la nostra memoria di italiani». Le immagini Rai mostreranno il Museo Lombroso, Palazzo Reale, Piazza Castello e i palazzi Carignano e Chiablese. Si potranno inoltre ammirare la Chiesa della Gran Madre di Dio, il mercato di Porta Palazzo, Parco Dora e il Lingotto, la prefettura e il Castello del Valentino. Città segrete mostrerà anche il Museo del Rinascimento, il Politecnico, il Conservatorio Giuseppe Verdi, i Murazzi e la Basilica di Superga. Sarà occasione per ricordare la celebre squadra del Grande Torino con la tragedia del 4 maggio 1949.