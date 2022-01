Città segrete stasera su Rai3: Londra fra Sherlock Holmes e i Beatles

Nuovo appuntamento con la storia e i racconti di Corrado Augias. Stasera 9 gennaio, alle 21,20 su Rai3, torna Città segrete con una puntata interamente dedicata a Londra. La capitale inglese rivivrà grazie alle opere letterarie più famose, alla musica delle grandi band e ai personaggi politici di spicco. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Città segrete, anticipazioni e temi della puntata di stasera 9 gennaio 2022 su Rai3

Hampton Court, Churchill e Anna Bolena, ecco la storia d’Inghilterra

Corrado Augias torna in prima serata con Città segrete e un grande approfondimento su Londra. Dopo Berlino e Genova, sarà dunque oggi il turno della capitale inglese. Come sempre, ad ispirare la narrazione di Augias saranno i monumenti e gli edifici che più di altri hanno saputo lasciare la loro impronta nella storia della città. Ecco che allora le telecamere si muoveranno fra il palazzo reale di Hampton Court e la meno nota Leighton House, passando per il sottopasso di Greenwich e le Churchill War Rooms.

Augias racconterà la storia di Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII e principale causa dello scisma che ha portato alla nascita della chiesa anglicana. E ancora, spazio al genio di Alan Turing che con la sua macchina riuscì a decifrare il codice segreto dei nazisti e salvare milioni di vite. Non mancheranno all’appello Winston Churchill e il racconto dell’ora più bui. Ancora, la supermodella Elizabeth Siddal, musa del grande pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. Città segrete ripercorrerà la vita di Boudicca, la regina che nel I secolo d.C. riuscì a contrastare l’avanzata dell’Impero Romano sull’isola.

Spazio a musica e letteratura con Beatles e Sherlock Holmes

Non mancheranno a Città segrete nemmeno le grandi opere letterarie e le rivoluzioni musicali, tra cui merita una menzione speciale quella degli anni Sessanta grazie ai Beatles. Il racconto seguirà poi le macabre vicende di Jack lo Squartatore, che si collegheranno al personaggio letterario di Sherlock Holmes, il più grande investigatore della letteratura nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Infine, spazio a Charles Dickens.