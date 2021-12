Città segrete stasera su Rai3: Berlino e i temi della puntata

Narrazione e storia ancora protagoniste del prime time delle reti nazionali. Stasera 23 dicembre, alle 21,20 su Rai3, torna infatti Corrado Augias con il suo Città segrete, programma che offre un quadro inedito dei grandi centri urbani del mondo sotto un punto di vista sempre innovativo. Parte oggi un ciclo di tre puntate che proseguirà giovedì 30 dicembre con Istanbul e si chiuderà il 2 gennaio con Genova. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Città segrete, temi e anticipazioni della puntata stasera 23 dicembre 2021 su Rai3

«Oggi Berlino è la città più giovane e innovativa d’Europa. Racchiude un passato ricco e importante, che va dall’epoca prussiana al nazismo fino al Dopoguerra», ha dichiarato Corrado Augias in un’intervista a Sorrisi e Canzoni. «In pratica è stata la protagonista del periodo più recente, tra il XIX e il XX secolo, e oggi vive un grande fermento culturale». La capitale tedesca sarà quindi protagonista dell’appuntamento di apertura della stagione, con un racconto che ne seguirà i maggiori eventi storici attraverso le figure carismatiche.

Corrado Augias accompagnerà i telespettatori fra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie in grado di stupire e affascinare sempre come fosse la prima volta, fra mistero e modernità. Ogni luogo e monumento sarà occasione per far rivivere un personaggio o una vicenda importante cui la storia lo ha legato. Giocando con epoche e generi, ci si sposterà alla scoperta dei segreti della grande città tedesca. In Città segrete rivivranno Magda Goebbels, moglie di nazista Joseph, e l’attrice Marlene Dietrich, oltre alla “Banda Baader- Meinhof” e alla caduta del Muro.

Corrado Augias fra ricostruzioni 3D e temi politici

Come da tradizione, la lettura dei luoghi e delle vicende di Città segrete sarà storica, artistica e politica. Augias ricostruirà gli effetti che alcuni avvenimenti hanno avuto anche nella vita quotidiana della gente comune e nel suo vivere civile. Per questo, nel ripercorrere i segreti di ogni città, si viaggerà tra la storia più remota e quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti che hanno caratterizzato le epoche. Corrado Augias potrà avvalersi, per la sua narrazione, di un nuovo studio virtuale che ricorda una terrazza affacciata sulla città con ricostruzioni 3D e mappe virtuali.