Halloween, le tre città Usa più terrificanti

Halloween, la notte più terrificante dell’anno, è ormai alle porte. Fra due settimane esatte uomini, donne e bambini di tutto il mondo proveranno a spaventare il vicinato e ottenere qualche dolcetto. In alcune città, però, spettri e creature delle tenebre si aggirerebbero realmente per le strade, almeno secondo i racconti degli abitanti. Spose rifiutate, marinai scomparsi, vittime di omicidio. Il campionario è vasto tanto quanto la fantasia di chi lo utilizza. La Cnn ha selezionato le tre città più infestate degli Usa, la cui storia affonda le radici nel mistero. Su tutte spicca Salem, celebre per il processo di stregoneria del Seicento. Figurano anche New Orleans, patria di vampiri e fantasmi, e Savannah con le tombe anonime degli schiavi sotto le arterie stradali.

Quali sono le tre città più infestate degli Usa

Savannah, la città costruita sulle tombe anonime degli schiavi

Se avete in mente un viaggio horror ad Halloween, allora è meglio prenotare un biglietto per Savannah. La città della Georgia, che sorge dal 1733 sull’omonimo fiume, vanta decine di edifici centenari in cui almeno un cittadino è certo di aver visto un fantasma. Oggi è possibile visitare la Merceer-Williams House, celebre per il film Mezzanotte nel giardino del bene e del male di Clint Eastwood con Kevin Spacey. Aperte ai turisti anche la Marshall House, ex ospedale della Guerra Civile, e l’Hamilton-Turner Inn, che ha ispirato Haunted Mansion a Disneyland. Vi si può soggiornare, a patto di correre il rischio di imbattersi nel fantasma di un uomo che fuma il sigaro.

Have you explored Savannah's Colonial Park Cemetery? [📸: @bobby_cary_photography via Instagram] pic.twitter.com/8Nt1QwX7zy — Visit Savannah (@VisitSavannah) November 26, 2018

Grande attrattiva horror di Savannah è poi il cimitero del Colonial Park, fondato nel 1750 che ospita 12 mila persone. Fu qui che le autorità decisero di seppellire le numerose vittime della febbre gialla nel XIX secolo, alcune delle quali si dice vaghino ancora fra le lapidi. Accanto sorge la Abercorn Street, edificata proprio al di sopra di alcune tombe. Non è però la sola. Leggenda narra che sotto le piazze Calhoun e Whitfield ci siano le tombe anonime degli schiavi giunti dall’Africa.

Salem, culla del più grande processo di stregoneria degli Usa

Parlando di città più infestate è impossibile escludere Salem, che lega il suo nome a uno dei maggiori processi di stregoneria degli Stati Uniti e del mondo intero. Nel 1690, infatti, più di 200 persone tra cui molte donne furono accusate di praticare magia e di essere fedeli al demonio. Il tutto senza prove tangibili, ma solo in virtù di una paura e un’isteria generale che infettavano la popolazione. L’esito del processo portò a 19 esecuzioni e quattro decessi in carcere. Oggi i turisti possono visitare la Witch House, casa del giudice Jonathan Corwin che presiedette alcuni casi di stregoneria. Si tratta, come conferma la Cnn, dell’unica struttura dell’epoca ad essere sopravvissuta ancora oggi. Aperto al pubblico anche l’edificio che ha ispirato Nathaniel Hawthorne per il suo romanzo La casa dei sette abbaini nel 1851.

Tour e mostre durante tutto l’anno coinvolgono il Salem Witch Museum, che permette di ripercorrere le principali tappe del processo di fine Seicento, e il Peabody Essex Museum. Non mancano le rievocazioni della cittadinanza, tra cui quella che racconta la sorte di Bridget Bishop, la prima accusata di stregoneria. Il Salem Witch Trials Memorial onora i nomi delle donne uccise e la loro sorte.

New Orleans, la città di True Blood e Intervista col Vampiro

Cos’hanno in comune American Horror Story, True Blood e Intervista col Vampiro? Si svolgono a New Orleans. La città degli Stati Uniti è infatti fra le tre più infestate del Paese, patria di streghe, spettri e succhia sangue. La sua fama horror risale al XVIII secolo, quando si credeva che gli schiavi dell’Africa occidentale deportati in America praticassero rituali voodoo. Su tutte, spicca la leggendaria religiosa Marie Laveau, apparsa anche nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina. Fra i luoghi più spaventosi la Cnn ricorda Le Petit Théâtre Du Vieux Carré, nei cui giardini si dice abiti una sposa morta prima di salire all’altare negli Anni 30.

Elaborate cripte e tombe monumentali però contribuiscono all’alone di mistero che circonda il cimitero di St. Louis che ospita, tra le altre, la tomba di Laveau. In tanti però hanno riportato l’avvistamento dello spettro di Henry Vignes, marinaio dai penetranti occhi azzurri. Nell’Old French Opera House si dice dimori una donna di nome Marguerite, morta fra quelle mura, mentre l’Old Absinthe House ospiterebbe da due secoli il bar più frequentato dai fantasmi. “Avvistati” fra gli altri il pirata Jean Lafitte e il settimo presidente americano, Andrew Jackson.