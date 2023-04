La classifica delle città più care d’Italia: Bolzano sul podio, poi Milano e Siena

L’Istat ha pubblicato i dati sulle città più care d’Italia e grazie a tali dati l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato una speciale classifica. Secondo quest’analisi, in prima posizione tra le città più care c’è Bolzano a seguire ci sono Milano e Siena. Oltre alla classifica delle città che si spende di più, l’UNC ha deciso di classificare anche le città più economiche della penisola.

La classifica delle città più care d’Italia

L’Istat ha reso pubblici i dati sull’inflazione di marzo, l’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la classifica completa delle città più care d’Italia, sulla base dell’aumento del costo della vita. In testa alla classifica si trova Bolzano, secondo posto per la città di Milano e terzo Siena. A Bolzano l’inflazione è pari a +8,5% con la spesa aggiuntiva di 2.259 euro per una famiglia media. A Milano il rialzo dei prezzi è salito dell’8,2% con un aumento di spesa annuo pari a 2.226 euro a famiglia. A Siena, con +9,6% la spesa supplementare è arrivata a 2.164 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto si posiziona Genova, +9,8%, con una spesa pari a 2.136 euro per una famiglia media. Seguono Varese +7,8%, +2.057 euro e Grosseto +9,1%, +2.051 euro; al settimo posto Trento +7,8%, +2.041 euro, poi Ravenna +8,2%, +1.982 euro, Perugia +8,6%, pari a 1.976 euro, infine al decimo posto si posizione la città di Pistoia +8,7%, +1.961 euro.

Le città dove si spende di meno secondo i dati Istat

L’Unione Nazionale Consumatori ha anche stilato la classifica delle città più «virtuose» d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa. Al primo posto c’è la città di Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese con il +4,8% e dove in media si spendono «solo» 948 euro in più. Al secondo posto Reggio Calabria ex aequo con Catanzaro, +5,9%, +1.102 euro per entrambe. Terzo posto va a Campobasso con +6,8%, +1.245 euro. Seguono, nella classifica delle città «risparmiose» d’Italia, Caserta, +6,6%, +1.284 euro, Bari +7,5%, +1.301 euro, Caltanissetta +6,9%, +1.316 euro, poi Ancona +6,7%, +1.332 euro e Napoli +6,6%, +1.335 euro e infine chiude la classifica delle migliori 10 posizioni Trapani: +7,2%, 1.373 euro.