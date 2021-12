Tel Aviv è la città più costosa in cui vivere del 2021. Lo rivela l’Economist Intelligence Unit nel suo consueto report annuale. Scalzata dalla vetta Parigi, ora seconda a pari merito con Singapore. Completano la top five Zurigo e Hong Kong che lo scorso anno avevano occupato il primo posto congiunto assieme alla capitale francese.

La classifica ha preso in analisi beni e servizi di 173 città

Per stilare il suo elenco, l’Economist ha passato in rassegna oltre 50 mila beni e servizi di 173 città differenti in tutto il pianeta per un lasso di tempo fra agosto e settembre dell’anno corrente. L’impennata di Tel Aviv trova le sue ragioni nel rapido aumento dell’inflazione che, a seguito della pandemia da Covid-19, ha causato un’impennata dei prezzi di beni e servizi a livello globale. A completare il quadro anche la forza della valuta locale, lo shekel, nei confronti del dollaro (oggi il cambio è di uno shekel per 0,32 dollari).

Le restrizioni dovute alla pandemia, con i continui stop & go fra aperture e chiusure, hanno cagionato carenza di manodopera, difficoltà negli approvvigionamenti e crescita nei costi dell’energia e del cibo. Prima in termini generali, Tel Aviv non ha però dominato ogni singola categoria. È seconda per quanto riguardi i costi di trasporti e alcool, solo quinta per la cura personale e addirittura sesta in termini di tempo libero.

«Sebbene l’economia si stia riprendendo quasi ovunque, molte grandi città registrano ancora picchi di casi portando a restrizioni sociali», ha detto al Guardian Upasana Dutt, membro dell’EIU. Particolarmente marcato l’aumento del prezzo del carburante. Come riporta la Cnn, negli ultimi dodici mesi, infatti, il costo di un litro di benzina a livello globale è cresciuto del 21 per cento rispetto allo scorso anno. «Nel 2022, prevediamo un’ulteriore crescita del costo della vita in molte città con l’aumento dei salari in molti settori», ha concluso Dutt. «Ci aspettiamo però che le banche centrali alzino i tassi di interesse per arginare l’inflazione».

Edimburgo è la new entry più alta, crolla Roma

Per quanto riguarda il resto della classifica, al sesto posto si è piazzata New York, seguita a poca distanza da Ginevra, seconda città elvetica in top 10. Suono poi Copenaghen, Los Angeles e Osaka che chiude le prime dieci posizioni. Delle 40 new entry del 2021, merita una menzione speciale Edimburgo. La capitale della Scozia ha infatti registrato il piazzamento più alto per una novità, giungendo al 27esimo posto alla pari di Aukland e Minneapolis. In top 50 anche altri due nuovi ingressi, Stoccarda e San Diego.

Rovescio della medaglia è invece Roma, dove il costo della vita si è abbassato in modo vertiginoso. La capitale italiana è stata infatti protagonista del calo più brusco, con una perdita di ben 16 posizioni rispetto al 2020. Il 48esimo posto in classifica trova le sue ragioni nel forte calo dei prezzi al consumo di abbigliamento e generi alimentari. Sono scese in ogni categoria anche Bangkok e Lima. Teheran ha invece sancito la scalata più verticale, con un balzo di 50 posizioni fino al 29esimo posto. Fondamentali in tal senso i vincoli dal lato dell’offerta in tempi di pandemia, la carenza delle merci e l’aumento dei prezzi delle importazioni.

Partendo dal basso, invece, è possibile notare come la città più economica al mondo sia ancora una volta Damasco. Dopo la capitale della Siria si sono piazzate Tripoli e Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan.

