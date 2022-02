Città a luci spente, stasera, contro il caro bollette

Luci spente, stasera, sui principali monumenti delle città. Questa l’iniziativa dei Sindaci per protestare contro il caro-bollette. Il “buio”scatterà alle 20, secondo quanto previsto dall’Anci, l’associazione dei Comuni, che ha organizzato l’iniziativa per sensibilizzare il Governo sulle ricadute che l’aumento dei prezzi avrà sui bilanci delle amministrazioni e anche sui cittadini. Il rischio, infatti, è che, per sostenere la spesa maggiorata vengano ridotti o tagliati altri sevizi. L’aumento, d’altronde, non è da poco: si stima una crescita della spesa pari ad almeno 550 milioni di euro, su una cifra complessiva annua che, per l’energia elettrica, oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Non è l’autorizzazione allo scostamento di bilancio l’obiettivo dei primi cittadini, bensì la creazione di un fondo. Occorrono nuove strategie e politiche energetiche e di di approvvigionamento.

Quali città spegneranno le luci

Molti, tra grandi città e più piccoli centri, hanno aderito al black out. La Capitale spegnerà le sue luci. A dare l’annuncio, il Sindaco Roberto Gualtieri, che, dalle 20 appunto, terrà spente le luci del Campidoglio. A Milano, saranno spente le luci di Palazzo Marino e Castello Sforzesco. A Firenze, quelle di Palazzo Vecchio. A Torino, la Mole Antonelliana. A Reggio Emilia, il ponte di Calatrava. E così via. I luoghi simbolo delle città e del Paese rimarranno simbolicamente “invisibili” fino alle 21.

Le ragioni della protesta delle “luci spente”

A lanciare e spiegare la protesta, nei giorni scorsi, è stato il presidente dell’Anci Antonio Decaro: «Le risposte dal governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini». E ancora, «Speriamo che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi».