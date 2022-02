Rovine da copertina

Le città fantasma, centri abbandonati e spettrali, esercitano da sempre un discreto fascino su turisti e appassionati. La Cnn ne ha scelte 18 che si distinguono per la storia, ma anche per la loro bellezza. Dall’ucraina Pripyat, tragicamente abbandonata dopo il disastro nucleare di Cernobyl, alla piccola Craco, arroccata su una collina in Basilicata, ecco i centri più interessanti del pianeta.

LEGGI ANCHE: Da Baia a Heracleion, le 10 città sommerse più belle del mondo

Città fantasma, i luoghi abbandonati più interessanti del mondo

1. Craco (Italia), la città fantasma amata da Hollywood

A pochi chilometri da Pisticci e Montalbano Jonico, in Basilicata, sorge la piccola Craco. Arroccata su una collina lucana, questo centro ospitava poco più di 600 persone. Smottamenti e frane, riconducibili ai lavori per le fognature e all’approvvigionamento idrico, ne danneggiarono la stabilità, messa ancora di più in crisi dal terremoto dell’Irpinia del 1980. Da allora non vi sono più abitanti, ma solo turisti e troupe di Hollywood. Qui infatti è stato girato Quantum of Solace, secondo capitolo di James Bond con Daniel Craig.

2. Belchite (Spagna), il memoriale della guerra civile spagnola

Fu teatro della guerra civile spagnola fra le forze repubblicane e quelle fasciste. Fra agosto e settembre del 1937, subì l’assedio delle truppe di Franco che la ridussero in rovina. Per questo Belchite, a sud di Saragozza, è diventata una città simbolo. Non lontano dalla cittadina sorge un nuovo villaggio, da cui partono le escursioni per turisti.

3. Grand-Bassam (Costa D’Avorio), l’ex capitale coloniale francese

Un tempo capitale coloniale francese della Costa D’Avorio, Grand-Bassam non è propriamente una città fantasma, dato che vanta ancora una fiorente popolazione. Alcuni dei suoi edifici, tra cui l’ufficio postale e l’Hotel de France, sono però abbandonati da generazioni. Oggi patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco, ne testimoniano il passato che affonda le sue radici nelle popolazioni indigene del XV secolo.

4. Kolmanskop (Namibia), la città fantasma che affonda nel deserto

Un tempo vivace centro nel cuore del deserto del Namib, Kolmanskop è oggi in parte sommersa dalla sabbia. Fondata nel 1908 da Zacharias Lewala cercatore di diamanti, fu occupata dai minatori tedeschi per quasi metà secolo prima di essere abbandonata nel 1956. La città possedeva una sala da ballo, un casinò e persino i tram.

5. Bodie (California, Stati Uniti), il simbolo del selvaggio West

Intorno al 1870, Bodie contava oltre 10 mila abitanti. Simbolo dell’espansionismo del selvaggio West, il paese californiano era ricco di giacimenti d’oro e per questo attirava cercatori da tutto lo Stato. I suoi 65 saloon, le banche e i templi votivi caddero presto in rovina, tanto che nel 1920 vi abitavano solo 120 persone. Oggi è completamente abbandonata, occupata solo da vecchie auto arrugginite.

6. Isola di Hashima (Giappone), il luogo di morte dei prigionieri di guerra

Battleship Island, altro nome con cui è nota Hashima, è un’isola del Giappone che a cavallo tra fine Ottocento e prima metà del Novecento fu centro per l’estrazione del carbone. Dal 1974 è però completamente abbandonata. Il suo passato resta oscuro: durante la Seconda guerra mondiale fu luogo di detenzione e morte per oltre 1000 prigionieri coreani e cinesi.

7. Pyramiden (Norvegia), la città fantasma nel cuore dei ghiacci

Oltre il Circolo Artico, nell’arcipelago delle Svalbard, sorge Pyramiden, un tempo centro dell’estrazione di carbone. La sua vendita all’Urss da parte della Svezia la rese un vero centro comunista, come testimonia l’architettura di condomini ed eliporto. Le miniere sono ferme dal 1998, ma un albergo ospita i coraggiosi turisti che da Longyearbyen giungono in barca o motoslitta, unici mezzi di accesso.

8. Pripyat (Ucraina), il simbolo del disastro di Chernobyl

Sorta per ospitare i lavoratori della centrale nucleare di Cernobyl, Pripyat assunse lo status di città solo nove anni dopo la fondazione. Il 27 aprile 1986, giorno del disastro, vi abitavano circa 50 mila persone. Oggi si può accedere solo con protezioni visto l’alto livello di radioattività ed è una sorta di Pompei nucleare.

9. Tyneham (Regno Unito), il nastro di partenza del D-Day

Come gli abitanti di Pripyat, anche i cittadini di Tyneham, nel Dorset britannico, pensavano che sarebbero ritornati alle loro case dopo la fine della guerra. Così invece non è stato. Abbandonarono la città nel 1943 per ordine del ministero della Guerra del Regno Unito perché il villaggio doveva ospitare le truppe in partenza per lo sbarco in Normandia. Da allora è area militare per l’addestramento al poligono.

10. Ruby (Arizona, Stati Uniti), 15 dollari per un viaggio fra le rovine

Una delle città fantasma meglio conservate d’America è Ruby, al confine fra l’Arizona e il Messico. Il centro ebbe un incredibile boom negli Anni 30 per il boom della corsa all’oro, ma già nel 1941 fu abbandonato al suo destino. Oggi è parte di una proprietà privata e al prezzo di 15 dollari al giorno ci si può avventurare fra le rovine della prigione, della scuola e delle aree minerarie.

11. Arltunga (Australia), la città fantasma che risale agli aborigeni

Arltunga, prima città ufficiale nel desolato entroterra dell’Australia orientale, ha una storia che affonda le radici nella leggenda. Si dice che la fondarono gli aborigeni circa 20 mila anni fa, ma le rovine risalgono al 1887, quando 300 coloni europei in cerca di metalli preziosi vi si stanziarono. Oggi è completamente deserta.

12. Varosha (Cipro), i grattacieli silenziosi che guardano il mare

Nel Novecento, Varosha era uno dei centri turistici più importanti di Cipro. L’invasione turca del 1974 spinse la popolazione ad abbandonare immediatamente la città. Gli alti condomini che si ergono nei pressi della costa sono in rovina. Solo dallo scorso anno alcuni cittadini turchi e ciprioti hanno messo nuovamente piede in città previa autorizzazione.

13. Vorkuta (Russia), il gulag per i nemici dell’Urss

Freddo e ghiaccio circondano la città fantasma di Vorkuta, nel nord della Russia. Un tempo centro minerario, fu luogo di prigionia per i detenuti dei gulag fra gli Anni 30 e 60. Le attività di estrazione del carbone proseguirono fino all’inizio degli Anni 90 poi la città fu abbandonata.

14. Kayakoy (Turchia), il villaggio mondiale della pace

Patrimonio dell’umanità per l’Unesco in quanto «villaggio mondiale dell’amicizia e della pace», la città di Kayakoy, nel sudovest della Turchia, è oggi uno dei centri turistici principali del Paese. Il suo abbandono risale alla Prima guerra mondiale, quando il conflitto con la Grecia impedì ai residenti di rimanere nelle proprie case.

15. Houtouwan (Cina), la città fantasma coperta di rampicanti

Houtouwan, sull’isola di Shengstan vicino Shanghai, oggi è ricoperta da rampicanti. Tutte le abitazioni sono totalmente coperte dalla vegetazione. Un tempo, il villaggio ospitava 2000 persone. Lontananza dai centri più importanti, scarsità di cibo e mancanza di servizi spinsero i residenti a trasferirsi nelle metropoli.

16. Bankhead (Canada), quando gli scioperi condizionarono una città

Fra le montagne rocciose del Canada, all’interno del Parco Naturale di Banff, sorge la città fantasma di Bankhead. Ex centro minerario per l’estrazione del carbone, ospitava circa 1000 persone fino al 1922, quando venne abbandonata a causa dei continui scioperi dei lavoratori. Oggi grazie a un percorso escursionistico è possibile visitarne gli edifici sorprendentemente in buone condizioni.

17. Hampi (India), il centro religioso del XV secolo

Prospero centro culturale e religioso fra XIV e XV secolo, la città indiana di Hampi un tempo era capitale del regno Vijayanagara. Fu distrutta dagli eserciti del sultanato nel XVI secolo. I templi e i mercati ancora ben conservati sono oggi patrimonio mondiale dell’umanità, nonché centro di interesse turistico.

18. Epecuén (Argentina), la città fantasma che emerge dalle acque

Sulle rive del Lago Epecuén dell’Argentina, l’omonima località dal 1920 attirava i turisti che volevano staccare dalla caotica e sfrenata vita di Buenos Aires. Nel 1985 però a causa di un allagamento dovuto a una seiche (rara onda stazionaria che si verifica negli specchi d’acqua chiusi) fu completamente abbandonata. Per anni è rimasta sommersa, ma dal 2009 sta pian piano riaffiorando in tutto il suo cupo splendore.