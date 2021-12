Covid, le città del mondo che hanno cancellato gli eventi di Capodanno

Anche per quest’anno, ritornare a festeggiare il Capodanno come i vecchi tempi rimarrà per molti un sogno irrealizzabile. L’incremento dei contagi registrato nell’ultimo mese e, soprattutto, il panico seminato dalla comparsa della variante Omicron, hanno fatto sì che, in diverse parti del mondo (compresa l’Italia), venissero annullati o ridotti tutti gli eventi in programma. Una misura necessaria per tutelare i cittadini e arginare il più possibile le conseguenze della quarta ondata. Da Berlino a Nuova Delhi, da Rio De Janeiro a New York, ecco come alcune capitali hanno intenzione di celebrare l’arrivo del 2022.

Tutte le città che hanno deciso di annullare i festeggiamenti

Berlino, divieto su fuochi d’artificio e parate

A partire dal 28 dicembre, la Germania imporrà rigide restrizioni per porre un freno alla diffusione del Covid. Tra queste, il cancelliere Olaf Scholz ha menzionato chiaramente anche il divieto di organizzare feste pubbliche per il Capodanno. Niente fuochi d’artificio nella capitale né grandi parate in centro a Monaco e Francoforte. Sarà possibile vedere amici e parenti ma le reunion potranno ammettere fino a un massimo di 10 persone, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto il vaccino o che siano guarite dal virus.

Edimburgo, niente Hogmanay

Le celebrazioni pubbliche, in Scozia, sono state depennate dal calendario. Almeno per quest’anno. In un comunicato stampa diffuso il 21 dicembre, il primo ministro Nicola Sturgeon ha comunicato ai cittadini i protocolli che entreranno in vigore subito dopo la settimana di Natale. «Sfortunatamente gli eventi di Hogmanay non potranno avere luogo. So che è triste per chi aspetta con ansia questo momento ma è si tratta di una misura necessaria, vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria».

Londra, vietati gli assembramenti a Trafalgar Square

Anche Londra fa dietrofront. In un tweet, il sindaco Sadiq Khan ha comunicato ai residenti della City che il tradizionale Capodanno a Trafalgar Square (per il quale si attendevano oltre 6500 persone) sarà rimandato all’anno prossimo. «A causa dell’aumento dei casi, siamo stati costretti a cancellare tutto», ha scritto. «La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità». Anche il palinsesto televisivo si è dovuto adattare a questo cambio di programma: a mezzanotte, la Bbc One manderà in onda un programma in sostituzione della tradizionale diretta.

Nuova Delhi, un ban categorico sui festeggiamenti

L’amministrazione territoriale di Delhi ha annunciato un veto categorico su tutte le attività sociali, culturali e politiche che implichino degli assembramenti. Party e veglioni inclusi. Bar e ristoranti potranno operare solo al 50 per cento della capacità e a sorvegliare sul rispetto delle regole ci penseranno le forze dell’ordine che pattuglieranno le zone nelle giornate di Natale e Capodanno.

Parigi, nessuna luce sugli Champs-Elysées

Come Berlino, anche Parigi ha annullato i fuochi d’artificio sugli Champs-Elysées. «Non ci sarà lo spettacolo di luci e neppure il DJ set», ha dichiarato il portavoce del sindaco in un’intervista ad AFP. Per quanto riguarda le feste private, il primo ministro Jean Castex ha consigliato ai parigini di ricorrere, nonostante il vaccino, a un tampone per ritrovarsi a brindare con famiglia e amici in relativa tranquillità.

Rio De Janeiro, il samba può attendere

Rio De Janeiro, patria del Capodanno più colorato del mondo, fa un passo indietro e rinuncia alla baldoria, visto il peggioramento della situazione sul fronte Covid. «Rispettiamo la scienza. Anche se gli esperti sembrano avere opinioni discordi sulla situazione, preferiamo attenerci a quelle più rigide», ha twittato il sindaco Eduardo Paes. «Ricorro a questa soluzione con estrema tristezza ma non possiamo procedere all’organizzazione di un evento del genere senza l’approvazione delle autorità sanitarie».

Roma, Capodanno low profile

In Italia, Roma è tra le città che hanno deciso di depennare dal programma le celebrazioni. In Campania, il governatore De Luca ha proibito feste e consumo di alcol in aree publiche dal 23 dicembre al 1 gennaio. E anche Venezia ha cancellato concerti e spettacoli pirotecnici.

Tutte le città che sperano di festeggiare come da tradizione

Non tutte le metropoli, però, hanno seguito questa linea. Molte, infatti, hanno deciso di andare dritte per la loro strada, assicurando ai residenti occasioni di divertimento controllato.

New York, nessuno spegne Times Square

Il sindaco della Grande Mela, Bill De Blasio, ha dichiarato il piano dell’amministrazione rispetto al Capodanno di Times Square. Per il momento, nulla farebbe pensare a un annullamento e, negli ultimi giorni, diverse son state le riunioni con le autorità sanitarie e gli sponsor per capire se aggiungere o meno ulteriori misure di sicurezza.

Bangkok, tra brindisi e sicurezza

In Thailandia, il primo giorno dell’anno si festeggerà ma con un’attenzione mirata alle precauzioni. Secondo quanto riportato dal Bangkok Post, i party potranno essere organizzati soltanto in spazi aperti e gli invitati dovranno essere vaccinati, tamponati e con una prenotazione.

Città del Capo, party con coprifuoco

Nella meravigliosa cornice di Città del Capo, i sudafricani potranno accogliere a braccia aperte il 2022 ma dovranno accontentarsi della chiusura anticipata dei locali e rispettare un coprifuoco.

Dubai, appuntamento al Burj Khalifa

Per chi se lo stesse chiedendo, i fuochi d’artificio al Burj Khalifa si faranno. Secondo il sito VisitDubai.com, l’emirato richiederà a coloro che vorranno prendere parte all’evento di registrarsi attraverso un’apposita app. Un passaggio obbligato per ottenere un QR Code utile all’accesso.

Las Vegas non rinuncia ai fuochi

Anche Las Vegas rimane decisa a illuminare la notte del 31 dicembre con i fuochi lanciati dalla cima degli otto hotel-casinò lungo la Strip. Uno spettacolo che, secondo il Las Vegas Review Journal, dovrebbe durare 8 minuti. Pioggia di botti anche tra le vie del centro.

Sydney, biglietti ed eventi contingentati

La città più grande d’Australia rimane fedele ai suoi piani ma saranno necessari i biglietti per accedere alle celebrazioni previste. Non è obbligatorio essere vaccinati ma le autorità lo consigliano caldamente.

Taipei, rimane il countdown sul grattacielo

Come ogni anno, Taipei conta di poter organizzare il classico conto alla rovescia con fuochi d’artificio nei dintorni dell’imponente Grattacielo 101.