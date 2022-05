Da Medellin a Città del Messico, le città dell’America Latina tra i luoghi più violenti al mondo

Con l’omicidio di Marcela Graciano, deejay colombiana 31enne ritrovata di recente in un sobborgo di Medellín con le mani legate dietro la schiena e in avanzato stato di decomposizione, l’America Latina conquista una medaglia di bronzo decisamente drammatica. Come confermato dal report curato dalla società di consulenza Verisk Maplecroft, il diffuso incremento della criminalità nel Paese ha fatto sì che, tra le città più pericolose al mondo, due terzi siano collocate proprio nel territorio latinoamericano, terze in classifica soltanto dopo Kabul in Afghanistan e Mogadiscio in Somalia.

Medellín non riesce a liberarsi dal giogo della criminalità

«Il ruolo della Colombia nel traffico internazionale di narcotici e il potere conquistato giorno per giorno dalle bande criminali e dalle organizzazioni che si occupano di gestire il traffico di stupefacenti sono, sicuramente, due degli elementi chiave che hanno contribuito all’aumento della pericolosità in America Latina», si legge nello studio pubblicato, come riportato dal Guardian, martedì 24 maggio. Dai dati analizzati nel corso della ricerca (e riferiti in gran parte a omicidi, furti, danni alle proprietà, atti terroristici, conflitti civili e guerre), sono otto su 12 le realtà latinoamericane descritte come un vero e proprio inferno.

A partire da Medellín che, dopo le violenze registrate tra il 1980 e il 1990 sotto l’impero di Pablo Escobar e l’attività del ben noto cartello che governava intere aree urbane, ha dimostrato di aver fatto ben pochi passi in avanti in termini di sicurezza, ottenendo il punteggio più alto nel ranking compilato sulla valutazione dei fattori di rischio, assieme a San Salvador in El Salvador e Chihuahua, nella parte nord-ovest del Messico. «La sua presenza nella lista non è una sorpresa», ha spiegato Pedro Piedrahía Bustamante, docente di scienze politiche, «la città è da sempre nucleo delle più grandi reti affiliate alla criminalità mondiale e, nonostante i lievi miglioramenti riscontrati negli ultimi decenni, i fattori negativi continuano a surclassare quelli positivi».

Dal Venezuela ai Caraibi, tra scontri armati e delitti irrisolti

Non se la passa meglio la capitale, Bogotà, finita nella top 3 delle 30 grandi città più rischiose al mondo, accanto a Rio De Janeiro e Città del Messico. Nella parte alta della classifica troviamo anche diverse città del Venezuela, prese in considerazione tanto per le attività criminali quanto per l’instabilità politica che contribuisce ad alimentare disordini interni: da Barquisimeto a Caracas, passando per Maracaibo, Valencia e Maracay.

E non si salvano neppure i Caraibi, in particolare Haiti che, con Port-au Prince in classifica, continua a fare i conti con lo strapotere delle gang locali. Situazione peggiorata soprattutto nell’ultimo anno, con l’uccisione del presidente Jovenel Moïse e una serie di rapimenti, furti e violenze che hanno costretto molti cittadini a lasciare le proprie abitazioni. Secondo gli ultimi dati forniti da Medici Senza Frontiere nelle ultime settimane circa 150 persone sono state uccise nelle faide tra bande e, dal 24 aprile, sono stati più di 96 i pazienti arrivati nelle varie strutture sanitarie della capitale con ferite da arma da fuoco.