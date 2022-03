Ciro Priello, chi sono moglie e figlia del membro dei The Jackal

Attore, conduttore e personaggio televisivo nonché membro del gruppo comico The Jackal, Ciro Priello ha all’attivo partecipazioni in diverse trasmissioni tv nonché ruoli in alcuni film: vediamo quali sono state le sue principali esperienze lavorative e chi sono sua moglie e sua figlia.

Chi è Ciro Priello

Dopo un esordio nel mondo della danza, per cui si era anche iscritto ad Amici di Maria de Filippo rimanendo però escluso dalla fase finale, a partire dal 2005 si è dedicato alla produzione di video insieme agli amici d’infanzia Francesco Ebbasta, Simone Ruzzo e Alfredo Felco con cui ha costituito il gruppo The Jackal. Dopo aver creato un canale YouTube, che oggi vanta centinaia di migliaia di iscritti, costoro sono diventati sempre più noti grazie a progetti come Lost in Google e Gli effetti di Gomorra sulla gente. Successivamente, al gruppo si sono aggiunti Gianluca Colucci (Fru), Claudia Napolitano e Aurora Leone.

Oltre che sul web, Ciro ha prestato il suo volto anche al cinema esordendo nel 2015 con una parte in Ci devo pensare di Francesco Albanese. Due anni più tardi è stato invece protagonista di AFMV – Addio fottuti musi verdi mentre di recente ha recitato in La tristezza ha il sonno leggero e Falla girare. In televisione è infine noto per aver partecipato a Tale e Quale Show (2021) e aver condotto il PrimaFestival con Roberta Capua e Paola Di Benedetto (2022).

Ciro Priello: moglie e figlia

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Priello è fidanzato da anni con Maura Iandoli, che il 3 giugno 2022 diventerà sua moglie. L’attore gli ha infatti chiesto la mano in diretta tv nel corso di una puntata di Tale e Quale Show rendendo pubblica la volontà di coronare con il matrimonio il suo sogno d’amore.

Blogger di professione, in passato la donna ha studiato recitazione, canto e ballo al Teatro Totò e al Teatro delle Palme di Napoli e ha lavorato in radio. Attualmente tiene un format su Instagram dal titolo Che ne dice Freud? in cui parla di psicologia insieme ad una professionista. Vive a Napoli con Ciro ed è madre della loro prima figlia Anna nata il 22 agosto del 2016.