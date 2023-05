Ciro Immobile, un video mostra i semafori della piazza non in sincro: indagini in corso

Novità sul caso dell’incidente del calciatore della Lazio Ciro Immobile. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, un video potrebbe scagionare l’attaccante e mostrerebbe il malfunzionamento del semaforo di piazza delle Cinque Giornate a Roma che avrebbe segnalato il verde sia ad Immobile che al guidatore del tram.

Le versioni dell’incidente di Ciro Immobile

Ciro Immobile e il conducente del tram hanno affermato di essere passati entrambi con il verde. Questo avrebbe provocato l’incidente tra i due veicoli, con l’attaccante della Lazio che ha addirittura riportato la frattura ad una costola a causa dello scontro. Tuttavia, ora è spuntato un video ripreso dalla dash cam di un tassista che mostrerebbe il malfunzionamento al semaforo dell’incrocio di piazza delle Cinque Giornate. Dal video, registrato di notte, si nota il semaforo spegnersi, diventare intermittente e poi definitivamente verde. Ciò farebbe nascere nuovi dubbi sulla dinamica dell’incidente e potrebbe confermare le versioni di entrambi gli autisti.

Le parole di Roma Mobilità e dell’avvocato del calciatore

Roma Mobilità ha sempre escluso un malfunzionamento del semaforo. In una nota ufficiale ha scritto: «In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale». D’altra parte, Erdis Doraci, avvocato di Ciro Immobile, ha sempre affermato: «Ciro è passato con il semaforo verde. Sono stati sentite alcune testimonianze che parlano di semafori non funzionanti negli ultimi giorni. Sia il macchinista che Ciro hanno dichiarato che passavano col verde. Sono convinto della correttezza del mio assistito, abbiamo piena fiducia nelle autorità che stanno compiendo accertamenti e rilievi. Non ci sono indagini in corso, ma solo accertamenti. È una questione civile assicurativa. È ovvio che faccia notizia un commento negativo, o un articolo negativo».