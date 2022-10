Ciro Grillo, salta l’udienza clou del processo: in tribunale manca tutto

Salta l’udienza del processo che vede Ciro Grillo accusato di stupro: in aula la situazione è assurda visto che manca tutto e addirittura al posto degli schermi sono stati sistemati dei semplici fogli.

Il rinvio dell’udienza di Ciro Grillo

L’udienza di Ciro Grillo dovrebbe svolgersi a Tempio Pausania ma è stata rimandata per evidenti problemi tecnici. Nella sala c’erano solo due microfoni a disposizione per oltre dieci avvocati e il pubblico ministero, inoltre mancava uno schermo adeguato su cui proiettare prove audiovisive come chat e filmati recuperati tramite le indagini svolte. Secondo i presenti, c’erano dei «fogli» e non degli schermi dove proiettare il tutto. La mancanza di materiale tecnico era stata già evidenziata dai legali la scorsa settimana, quando hanno sollecitato il Tribunale per l’allestimento dell’aula adeguate per lo svolgimento del processo.

Questi ultimi avevano chiesto anche il rinvio dell’udienza per l’assenza di uno degli avvocati, che non poteva presenziare a causa di problemi di salute, ma la richiesta non è stata accolta. Ora il processo è slittato ancora e si pensa che possa essere recuperato il 16 novembre.

L’assenza di alcuni testimoni

Un altro elemento fondamentale per un’udienza sono i testimoni ma questa mattina in aula per il processo di Ciro Grillo non erano presenti tre dei 7 testimoni che avrebbero dovuto depositare. I testimoni assenti sono dei medici della “Mangiagalli” di Milano dove Silvia, la vittima, si era recata 9 giorni dopo lo stupro. Si tratta di testimoni fondamentali perché la ragazza italo norvegese avrebbe raccontato tutto ai medici dicendo di aver «rivissuto la sensazione di essere di nuovo violentata da quei quattro ragazzi» nelle 48 ore successive alla tragedia.

La cartella medica aveva evidenziato alcuni lividi al braccio destro collegabili alla circostanza raccontata dalla 19enne. Una mossa cruciale ai fini processuali che potrebbe risultare un punto in più della parte civile. Comunque, a questo riguardo, la difesa di Ciro Grillo e dei suoi amici, si baserebbe sulle dichiarazioni dell’istruttore di kitesurf che avrebbe raccolto le confidenze di Silvia l’indomani del presunto abuso.