Ciro Grillo, in aula anche i genitori della ragazza che l’ha denunciato

Ciro Grillo è a processo con i suoi amici con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di origini norvegesi nel 2019. Il tribunale competente è quello di Tempio Pausania, perché i fatti si sarebbero svolti a Porto Cervo nel luglio del 2019. La prossima udienza si terrà il prossimo 8 febbraio, ma sono stati presentati gli elenchi dei testimoni.

Ciro Grillo, a processo i genitori della ragazza

Tra i testimoni al processo per Ciro Grillo e i suoi amici ci sono anche i genitori della ragazza che sarebbe stata violentata. In più, saranno ascoltati gli amici della ragazza, che hanno ascoltato le sue confidenze nelle ore e nei giorni successivi alla presunta violenza. Anche l’amica della ragazza che si trovava in quel momento addormentata in quell’appartamento verrà ascoltata in quella sede per il dibattimento in tribunale.

«Nessuno ha sentito richieste d’aiuto né da dentro casa né da fuori né urla né cose che cadevano né rumori di nessun genere (…). È stato detto da molti testimoni che la signora Grillo, in un paio di occasioni, era intervenuta per richiamare i ragazzi perché avevano la musica troppo alta o perchè facevano rumore giocando a pallone» aveva detto la difesa a settembre 2022, quando era stata ascoltata la mamma di Ciro Grillo.

Cosa hanno detto

«Nelle testimonianze di oggi sono emerse numerose contraddizioni che contesteremo, anche con produzione documentale, nelle prossime udienze. Non posso entrare nel merito, ma dire che non si sono sentite grida o che non ricordano di avere visto i ragazzi non ha alcuna rilevanza» avevano spiegato i legali della ragazza che avrebbe subìto la violenza nella stessa sede.

Il prossimo 8 febbraio verrà ascoltata anche Veronica Chiodino, che come consulente della Procura si occupò di tradurre alcune chat della ragazza con una sua amica norvegese.