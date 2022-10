Ciro Grillo, la perizia dei medici: «Sulla vittima lividi compatibili con lo stupro»

Domani, 19 ottobre, si terrà il processo al Tribunale di Tempio Pausania per il caso che vede coinvolto Ciro Grillo e i tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. A questa udienza parleranno i tre medici che hanno visitato la presunta vittima subito dopo la sua denuncia ai Carabinieri.

Ciro Grillo, cosa dicono i medici

I medici riferiscono di aver trovato lividi ai polsi compatibili con lo stupro, ma l’esame ginecologico non avrebbe evidenziato perdite patologiche. La ragazza denunciò i fatti 9 giorni dopo. In tribunale saranno ascoltati il titolare del B&B dove la giovane e la sua amica erano in vacanza in quel periodo – l’estate 2019 – e gli istruttori di kitesurf che la ragazza avrebbe incontrato il giorno dopo a lezione.

La 19enne ha raccontato che la sera in questione aveva conosciuto Grillo e i suoi amici in un locale. Poi, i ragazzi avrebbero accompagnato lei e la sua amica nella villetta di Cala Volpe, nella disponibilità della famiglia Grillo. La prima violenza sarebbe arrivata da uno degli amici, Francesco Corsiglia, che l’avrebbe buttata sul letto. Poi, alle prime ore del mattino, i giovani l’avrebbero immobilizzata e costretta a bere della vodka, fino a farle perdere i sensi. Infine, l’avrebbero violentata ripetutamente a turno.

Il caso

L’amica, addormentata fino a quel momento, l’avrebbe poi ritrovata nuda sul letto e l’avrebbe riaccompagnata a casa. L’avvocato della giovane, Giulia Bongiorno, ha dichiarato che i lividi sono sicuramente riconducibili alle violenze subite dalla ragazza. I lividi sarebbero stati anche fotografati al momento della visita della giovane alla Clinica Mangiagalli di Milano.

Secondo il collegio difensivo dei quattro ragazzi, invece, la giovane praticava kitesurf, uno sport che lascerebbe comunque segni di attrito. In più, nel pool c’è anche un medico legale, che potrebbe replicare alle perizie presentate dai medici della clinica.